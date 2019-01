La région prend soin de la santé auditive des lycéens et des apprentis

Un jeune sur quatre est atteint de déficience auditive due notamment à une surexposition sonore. Partant de ce constat la région organise depuis 17 ans une tournée intitulée "trop puissant" pour expliquer de façon pédagogique et ludique comment et pourquoi se protéger des agressions sonores.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Cette année 35 séances sont programmées dans 12 lieux et cela va toucher 5000 lycéens et apprentis de 92 établissements.

Pour éviter d'être ennuyeux le discours est porté par trois groupes de musique hip-hop : siskasound, pinknocolor et namasté. Les musiciens et les technicien se relaient sur scène pour expliquer, entre deux morceaux de musique live, de quoi est constitué le son, comment l'oreille le capte et combien celle-ci est fragile.

Un outil pédagogique pour adopter les bons réflexes.

Le but au delà de l'aspect sympathique de ces performances c'est de sensibiliser les lycéens et apprentis aux risques liés à l'écoute et à la pratique des musiques amplifiées et à l'utilisation des lecteurs MP3.

Reportage à la FabricA d'Avignon :

La tournée trop puissant fait étape à la fabricA à Avignon. Copier