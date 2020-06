"La relance éco" : à La Rochelle, l'école Excelia prépare une rentrée aménagée

Avec 3 800 étudiants de 78 nationalités, et une majorité d'étudiants partant en semestre à l'étranger, le groupe de commerce, management, et tourisme Excelia à La Rochelle, se prépare à une rentrée post-Covid 19 aménagée. Mais veut accueillir tous ses étudiants en septembre, tout de même.

Ses larges et modernes couloirs sont encore bien vides, et le resteront jusqu'en septembre. L'année scolaire est terminée en présentiel dans le groupe Excelia, dont les bâtiments sont situés en plein cœur du campus de La Rochelle. La majorité des 3 800 étudiants a passé ses examens - en ligne, bien sûr - et s'est mis, à présent, à la recherche de stages, compliquée, parfois, par le coronavirus. L'échéance, à présent, c'est septembre.

Personne dans les larges couloirs d'Excelia, ce lundi 15 juin. © Radio France - Thomas Coignac

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la rentrée sera étalée. Entre le 3 septembre et le 5 octobre, pas moins de 11 dates différentes ont été mises en place pour les étudiants rochelais. Il faut dire que le pôle compte cinq formations différentes dans les domaines du management, du commerce, du tourisme ou de l'économie numérique. Avec des recrutements après le bac ou après une licence, pour des prix entre 6 500 et 13 500 euros par an, en fonction du niveau d'études, pour des étudiants de l'Union européenne.

Je pense qu'ils sont impatients de rentrer dans une école qui les accueille physiquement

Mais la doctrine, c'est de faire revenir tous ces étudiants en Charente-Maritime pour la rentrée. Hors de question de les faire découvrir ou retrouver l'école uniquement par la voie numérique. "Les étudiants, nous les attendons sur place, martèle Pascal Capellari, directeur des écoles spécialisées. Ils vivront une expérience étudiante, notamment pour les nouveaux entrants qui ne connaissent pas l'école. Je pense qu'ils sont impatients de rentrer dans une école qui les accueille physiquement".

Dans un école qui a assuré "6 000 heures de cours à distance" pendant le confinement, on ne va tout de même pas revenir au point de départ. "_On assurait 15% de nos cours à distance avant le coronavirus, et on va vers donc un équilibre un peu plus importan_t, reprend Pascal Capellari. Je pense que les cours magistraux seront faits en ligne et les TD en petits groupes", d'une quarantaine ou cinquantaine d'élèves.

Quelles mesures sanitaires en septembre ?

Cet accueil se fera donc en respectant la distanciation physique, mais laquelle ? Les protocoles de septembre seront peut-être différents de ceux de juin. "Nous respecterons à la rentrée les protocoles officiels sanitaires qui seront connus pour cette période. Difficile de se projeter, du coup, de préparer les salles sans savoir vraiment ce qui sera obligatoire", explique Pascal Capellari, qui émet l'hypothèse d'un siège sur deux occupé dans les salles.

Préparer l'accueil des étudiants, c'est aussi penser à leur vie étudiante. L'école a même annoncé, dans un communiqué, qu'elle prévoyait un "week-end d'intégration revisité", avec, parmi les activités envisagées, un escape game sur le campus ou une course à la voile virtuelle.

Myriam Benabid, directrice du programme BBA International et Valérie Fernandes, la Doyenne des professeurs, planchent sur la rentrée. © Radio France - Thomas Coignac

L'autre enjeu, pour cette école tournée vers l'international, ce sont les études à l'étranger. Un étudiant sur quatre l'Excelia La Rochelle est étranger, et l'école a déjà prévu, pour eux, une arrivée au fil de l'eau à partir de septembre, et peut-être jusqu'en janvier, en fonction des ouvertures de frontière dans leur pays. Et puis, dans toutes les formations du groupe, il y a un départ à l'étranger prévu pour les étdiants français, de deux à 34 mois. Des départs dans des universités partenaires, situées dans 49 pays différents. Les deux sites délocalisés d'Excelia se trouvent en Chine et aux Etats-Unis, deux des pays les plus touchés par le coronavirus.

Alors, les départs prévus au premier semestre seront décalés au second. Ou alors ils se feront en Europe et non pas ailleurs. "Nous avons pu affecter l'ensemble de nos étudiants de troisième année au sein d'un de nos partenaires en Union européenne, souffle Myriam Benabid, directrice du programme BBA (Bachelor Buisness Adminsitration). Aux Pays-Bas, en Finlande, Suède, un petit peu également en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne. Pour le moment, on n'affecte pas encore hors UE. On attend de voir comment la situation va évoluer". Car les membres du pôle de formation l'ont constaté, rien ne sert de trop s'avancer avec le coronavirus. Mais après tout, "le planning, c'est notre métier", assène Pascal Capellari.