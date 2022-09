La rentrée à l'école Les Sarments à Bais, soupçonnée de dérives sectaires, n'a finalement pas eu lieu

Selon les informations de France Bleu Mayenne, la rentrée scolaire à l'école Les Sarments, à Bais, n'a pas eu lieu, comme initialement prévu, ce jeudi 22 septembre. L'Institution Les Sarments, déjà présente à Toulouse, Perpignan et Carcassonne, propose un enseignement traditionnaliste et chrétien auquel s'opposent un syndicat de l'éducation, le SNUDI-FO, 53 et des habitants de la commune, formés en collectif.

Le syndicat de l'Education nationale a alerté la Miviludes, la Mission intergouvernementale de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), sur les pratiques de la direction. La Miviludes suivrait ainsi de près la situation.

France Bleu Mayenne a tenté de joindre et la direction de cette école, en vain, et a contacté la maire de Bais qui ne souhaite plus s'exprimer sur ce sujet. La rentrée dans cet établissement est donc reportée sine die, impossible de savoir pour l'instant si l'institution Les Sarments a prévu un calendrier d'ouverture.