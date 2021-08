La rentrée à l'université se fera sans jauge, sans pass sanitaire et à 100% en présentiel

La rentrée sera la "plus normale possible" pour les étudiants. C'est la promesse faite par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dans une interview accordée ce mercredi au Parisien Aujourd'hui en France. Les étudiants ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire, mais le gouvernement leur promet que les heures passées à tenter de suivre les cours sur leur ordinateur seront de lointains souvenirs cette année. La ministre dévoile le nouveau protocole sanitaire avec l'objectif de faire revenir tous les étudiants dans les couloirs des universités.

Pas de jauge ni de distanciation physique

Pour cette rentrée scolaire 2021, les étudiants retrouveront les bancs des amphithéâtres : les cours seront à 100% en présentiel, promet la ministre. Ils n'auront pas non plus besoin de laisser des sièges libres entre eux, car le protocole sanitaire ne prévoit pas de distanciation physique, ni de jauge. C'est la condition pour "exploiter la capacité maximale des salles et permettre le 100% présentiel", explique Frédérique Vidal.

"100% des étudiants doivent être accueillis sur site"

Pour éviter tout de même des amphi bondés, notamment dans les cursus très prisés, "les chefs d'établissement pourront dédoubler les salles, voire retransmettre le cours dans un autre amphithéâtre".

Pas de pass sanitaire

Les étudiants n'auront pas à présenter leur pass sanitaire avant d'aller en cours. Il faudra montrer le QR code pour assister à un colloque ou séminaire réunissant plus de 50 personnes ou pour certaines activités. "Il concernera les évènements festifs de rentrée organisés par les associations étudiantes, ou lorsque les universités déploient des activités culturelles, sportives sans lien avec les cursus, dans des établissements recevant du public", précise la ministre de l'Enseignement supérieur.

La rentrée ne s'annonce donc pas si normale que cela : il faudra toujours porter le masque et respecter les gestes barrières. Frédérique Vidal explique par ailleurs que le protocole conserve "les consignes d'aération et de nettoyage des locaux qui avaient déjà été mises en place au second semestre dernier".

à lire aussi Rentrée universitaire : à Caen, les étudiants déjà inquiets

Quel protocole si des contaminations au coronavirus sont signalées ?

Si trois cas covid sont détectés dans une même unité d'enseignement et sur une période de sept jours, l'université devra imposer le même protocole que dans les collèges et lycées : seuls les étudiants vaccinés pourront avoir cours en présentiel. Les autres devront s'isoler et suivre les enseignements en ligne.

Si un cluster est détecté il y aura des campagnes de dépistage. "Le principe est de déclencher un dépistage aléatoire et si cela s'emballe encore, un dépistage systématique", indique la ministre. 2,5 millions d'autotests seront ainsi distribués gratuitement sur les campus.

Des centres de vaccination au plus près des campus

Le gouvernement mise également sur la vaccination. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, "mi-septembre, pour la rentrée universitaire, 80% des étudiants auront un schéma vaccinal complet". Mais pour accélérer cette campagne vaccinale, les agences régionales de santé devront installer des sites de vaccinations sur les principaux campus. "Les services de santé universitaires, dans certains cas, seront centres de vaccination", propose ainsi Frédérique Vidal. Quant aux plus petites universités, "les étudiants pourront être envoyés dans un centre de proximité, avec des créneaux dédiés".