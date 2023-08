La rentrée d'un étudiant coûte plus de 3 000 euros à Avignon

Pour les étudiants avignonnais, la rentrée coutera encore plus chère cette année. L'indicateur du coût de la rentrée étudiante publiée par la fédération Inter'asso est en hausse de 9,15 % par rapport à 2022. Cette étude réalisée pou la neuvième année consécutive se base sur les dépenses de rentrée d'un étudiant de 20 ans, en licence, non boursier et qui ne vit pas chez ses parents.

Plus de 3 000 euros de dépenses

D'après ce calcul un étudiant avignonnais déboursera 3032€ pour sa rentrée, en comptant l'inscription à la fac, les livres à acheter, le forfait téléphone, le logement, ou encore la mutuelle.

"Toutes les dépenses augmentent sauf les frais d'agence et le matériel pédagogique. Les frais de la vie quotidienne augmentent de 43 %", explique Paola Cappeleman, la présidente d'Interasso à Avignon. Dans ce contexte l'endettement des étudiants risque d'augmenter encore un peu plus selon elle.

Inter'asso demande donc la gratuité de la ligne C3 à Avignon car elle dessert la fac ainsi qu'un encadrement des loyers à Avignon. Au niveau national, les étudiants demandent une revalorisation des bourses.