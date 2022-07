La rentrée de septembre se prépare déjà en Meurthe-et-Moselle pour éviter la pénurie d'enseignants

C'est une question qui agite le monde enseignant à l'aube de ces vacances d'été. L'incertitude règne autour d'un éventuel manque de professeurs dans l'éducation nationale. En Meurthe-et-Moselle, les regards se tournent notamment vers le secondaire.

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour connaître le nombre de jeunes professeurs qui se lanceront devant les élèves au début de la prochaine année scolaire. Les résultats des concours d'admission devraient tomber au compte-goutte courant juillet pour le secondaire. Pour autant, un comité technique à l'académie de Nancy-Metz vient de dessiner les contours de cette rentrée de septembre, notamment sur le front des enseignants.

Le second degré, au cœur des craintes

C'est dans les collèges et les lycées que l'anticipation préoccupe le plus le syndicat de Unsa-Education. Les résultats des concours d'admission, matière par matière, vont tomber début juillet. Pour autant, les estimations parlent déjà du recrutement d'une cinquantaine de contractuels supplémentaires, dans le département de Meurthe-et-Moselle, par rapport à une année normale. "Le ministère de l'éducation nationale a dit qu'il y aurait un prof devant chaque classe. Mais je crains qu'il n'y ait finalement qu'un adulte devant chaque classe", regrette Magali Leclaire, la secrétaire départementale du syndicat.

Selon cette dernière, l'académie Nancy-Metz a affirmé que ce n'est pas pour les mathématiques qu'il y aura le plus de problème. "Alors que c'est ce qu'on entend dans d'autres endroits." Elle estime plutôt que les matières les plus en tension seront les lettres modernes, l'anglais et l'allemand. Le rectorat répond, sans donner de chiffre précis pour l'instant, qu'il faudra effectivement passer par le recrutement de contractuels pour compléter les effectifs. Une manière de répondre à une profession en baisse d'attractivité.

Le premier degré un peu moins touché

Les craintes seraient finalement réduites pour le primaire, là où la vision est déjà plus claire. "Le rectorat nous a dit qu'il ne fallait pas nous inquiéter", explique Magali Leclaire. Le nombre de contractuels appelés dans le département devrait atteindre des standards habituels, avec une trentaine de recrutements. "Le problème, c'est qu'il s'agit d'une profession de moins en moins attractive", dénonce Magali Leclaire.