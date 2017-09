La rentrée des classes à l'école nationale de police de Saint-Malo

La 246ème promotion de l'école nationale de police de Saint-Malo a fait sa rentrée ce lundi. 124 élèves, dont un tiers de femmes, se destinent à la profession de gardiens de la paix.

C'est la dernière promotion issue de la campagne de recrutement lancée après les attentats de 2015. Ces 124 jeunes ont réussi le concours pour intégrer cette école nationale de la police, l'une des 6 installées en France. Lorie, 23 ans, fille de policier, a dû s'y prendre à deux fois pour réussir le concours. "il y a 3 ans, je n'avais pas la condition physique requise, j'ai dû beaucoup m'entraîner, et perdre du poids pour réussir". La jeune femme, comme plusieurs de ces collègues de promo connait déjà un peu le métier. Elle a été adjointe de sécurité pendant six mois au commissariat de Saint-Malo.

"C'est un métier à risque, on le sait" - Lorie, 23 ans

Lorie sait qu'il s'agit d'un métier dangereux, un métier dit-elle "où on risque sa vie tous les jours", mais cela n'altère pas sa motivation. Quant à la menace terroriste, ces jeunes élèves semblent l'avoir intégrée comme un risque du métier.

Les attentats ont-ils eu une influence sur leur motivation ?

"Cela me conforte dans mon choix" explique Marion, 24 ans. Elle sort d'un cursus universitaire, et n'a jamais fait de terrain. "J'ai envie de combattre le terrorisme, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur, reste que ma motivation est grande, et je veux aller jusqu'au bout". Dans la formation de ces futurs gardiens de la paix, des modules ont été ajoutés. Les élèves sont sensibilisés à la radicalisation sur les réseaux sociaux, à la menace terroriste : "Ils ont aussi un module pour leur permettre d'être préparés à agir en cas d'attentat ou de tuerie de masse" précise le directeur de l'école, Jean-Jacques Piec.

Le directeur de l'école, Jean -Jacques Piec © Radio France - Céline Guétaz

La formation des élèves a évolué avec le risque de menace terroriste Copier

Les nouvelles recrues découvrent dès les premiers jours, la salle de tir, la salle de musculation, ou encore les centres de simulation.

L'école de police est installée sur 3 hectares et demie, à quelques pas de la plage du Sillon © Radio France - Céline Guétaz

Au cours de leur formation, en douze mois, les élèves effectueront des stages sur le terrain. Pour cette 246ème promo, le premier stage aura lieu en mai 2018.

Le blason de l'Ecole nationale de police de Saint-Malo © Radio France - Céline Guétaz