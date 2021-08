La rentrée des classes, c'est dès ce lundi 30 août dans une école privée de Saint-Médard-d'Aunis

Qu'on se le dise ! La rentrée n'est pas forcément le jeudi 2 septembre. Certains établissements privés l'avancent de deux jours, comme à Saint-Médard-d'Aunis. L'école Saint Sacrement ouvre ses salles de classes de maternelle et de primaire ce lundi 30 août 2021. 123 enfants sont attendus dès 8h30. Pour Lionel Redon, le chef d'établissement du collège Saint Sacrement, et coordinateur de l'ensemble scolaire qui comprend l'école primaire :

"Ce choix est celui de l'équipe pédagogique depuis plusieurs années maintenant. C'est une _rentrée anticipée de deux jours, qui permet un retour un peu plus apaisé_. Les collégiens eux ne reviennent que le jeudi, et du coup, dans la cour, les plus petits sont entre eux. Il y a moins de bruit et de stress. Par ailleurs, le contenu des journées est différent, avec un rythme plus lent."

Salle de classe de l'école primaire Saint Sacrement à Saint-Médard-d'Aunis © Radio France - Gérald Paris

J'ai un peu l'impression d'être à Poudlard, et qu'Harry Potter n'est pas loin - La cheffe d'établissement -

Pour la cheffe d'établissement de l'école primaire, Christine Lalouette :

"On s'est rendu compte, qu'en général, à la fin de l'année, sur les derniers jours, il n'y avait plus beaucoup d'enfants dans les classes. Alors, on préfère effectuer une rentrée deux jours avant, et les laisser partir en grandes vacances deux jours avant l'année prochaine, c'est plus productif. Ces deux jours de rentrée, ils sont de toute façon calibrés différemment. D'abord, ce sera en musique cette année, il n'y aura pas d'enseignement direct, on sera plus sur la découverte des lieux. L'école est sur un site assez vaste, avec une chapelle des années 1760. Avec mon trousseau de clefs, j'ai un peu l'impression d'être à Poudlard, et qu'Harry Potter n'est pas loin. A chaque présentation des lieux, je fais ce clin d'œil."

La chapelle de l'école Saint Sacrement à Saint-Médard d-Aunis, date des années 1760. © Radio France - Gérald Paris

Les enfants eux semblent assez séduits par cette formule de rentrée anticipée. Pour Leïla, élève de CM2, "avec une rentrée plus tardive pour les collégiens, on se retrouve entre nous dans la cour. Il y a moins de monde, moins de bruit, moins de stress. C'est bien." Neil, également en CM2, n'est pas fâchée de quitter les grandes vacances. "Moi je préfère revenir à l'école, même plus tôt. A la maison, il y avait des devoirs de vacances, et _j'aime pas les cours à la maison_."

Lilou, en CM2, y voit une belle opportunité de voir au plus vite ses nouveaux camarades. "J'ai hâte, je suis impatiente de pouvoir retravailler aussi."

A chaque rentrée, je dors mal la veille - Une enseignante de CM1 CM2 -

Une rentrée diversement appréciée. Un passage obligé pour Anne-Sophie Moreau, enseignante des CM1-CM2, pourtant habituée après 15 années, mais avec toujours une petite boule au ventre. "J'ai en fait toujours ce petit stress. A chaque rentrée, je dors mal la veille, j'arrive à l'école, je suis excitée comme une puce, on parle entre collègues, mais tout cela redescend une fois que les enfants arrivent. C'est comme çà, je n'y peux rien."