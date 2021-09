La rentrée des classes d'Emmy, 6 ans et trisomique, en CP "ordinaire" à Blanzac en Charente

L'année dernière, Emmy était déjà dans une classe "ordinaire". Mais c'était en maternelle, déjà à l'école de Blanzac-Porcheresse. Cette année, elle entre en Cours Préparatoire, avec le soutien de son AESH (Accompagnant d'Enfant en Situation de Handicap, anciennement appelé AVS). Ce n'était pas le cas en maternelle, mais la bienveillance de l'ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles, qui seconde la maîtresse), de la directrice de l'école, des autres enfants et de leurs parents, a permis de lui éviter toutes les difficultés d'adaptation.

"être au niveau"

Elle aura sans doute un ordinateur, car elle souffre non pas de problèmes cognitifs, mais de motricité fine, qui demande de voir des lettres plus grosses que la normale, et de se faire répéter plusieurs fois les consignes des maîtres. "On est prêts à lui faire vivre deux CP plutôt qu'un, indiquent ses parents, si elle s'épanouit plus lentement que les autres dans ce niveau". Elle va retrouver aujourd'hui ses copines de maternelle, et surtout Octave, "son amoureux".