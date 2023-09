La rentrée des classes en approche à Alès et sur sur tout le territoire d'Alès Agglomération

Cela commence à sentir furieusement la rentrée. Le cas à Alès-agglo où ils seront 3.830 élèves à reprendre le chemins de l'école ce lundi. Sur le territoire de la maternelle à la primaire 104 établissements pour les accueillir, 97 écoles publiques - dont 23 pour la seule ville d'Alès et 7 établissements privés. Une rentrée dans la capitale des Cévennes dans la continuité.

Efforts matériels et éducatifs

600.000€ de travaux du petit coup de peinture, la réféction d'un toit et la pose de panneau photovoltaïque, l'installation d'une salle d'accueil climatisée en maternelle. Restauration scolaire, plus de 150.000 repas servis. Ils coûtent 10€ mais sont facturés 4,25 aux alésiens, une augmentation de 10 cts qui ne touche pas les familles modestes. Coût supporté par la ville : 1M€.

Coté éducatif hors temps scolaire : Poursuite des actions éducatives, citoyenneté, environnement, santé alimentaire. Extension du projet orchestre à l'école : les élèves de 3 classes situées en quartier prioritaire recevront l'instrument de leur choix et les cours afférant. Enfin le dispositif savoir rouler à vélo pour les 6/11 ans de 6 écoles d'Alès est aussi reconduit savoir pédaler, savoir circuler. Bref tout roule.

Le suivi des élèves le plus en difficulté

On notera - hors temps scolaire - la poursuite des études surveillées ainsi que des aides à la lecture et au langage. Une vingtaine d'écoles et 220 élèves concernés. L'adjoint à l'éducation Christian Chambon.

La ville s'engage dans la lutte contre le harcèlement

Et ses élus déclarent même qu'il s'agit là "d'une grande cause territoriale". Pour lutter contre le harcèlement scolaire, la ville d'Alès - via son CLSPD (contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance) - a lancé une campagne d'affichage ainsi que des flyers - 10.000 - qui seront distribués dans les bus desservant les collèges et les lycées.