Coronavirus: l'heure de la rentrée des classes pour une petite partie des provençaux

C'est en quelque sorte une deuxième rentrée des classes dans la même année scolaire que les élèves s'apprêtent à vivre, mais une rentrée un peu particulière, sur la base du volontariat. Dans un premier temps ce sont les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2 qui reprennent le chemin de l'école. Une rentrée qui se fait en 2 temps, le nombre d’élèves par classe étant limité à 15 en élémentaire, et 10 en maternelle, répartis 2 jours sur 4. Dans l’académie d'Aix Marseille, environ 61 000 sur les 300 000 élèves de l’académie que compte l'académie reprendront le chemin de l’école ce mardi. Du côté des enseignants, 7700 d’entre eux sont opérationnels depuis ce 11 mai, sur les 16 000 enseignants de primaire de l’académie .

gestes barrière et distanciation sociale

COVID-19 oblige, petits et grands vont devoir changer leurs habitudes. En arrivant devant l’école, un marquage au sol vous indiquera la distance de sécurité à respecter. Les enfants rentrent un par un , entre 8h20 et 9h de façon à éviter tout regroupement devant l'école. Une fois les élèves à l’intérieur, un premier passage obligatoire aux toilettes pour le lavage des mains, en suivant un sens de circulation unique, préétabli par les enseignants. En classe, chaque élève a une place attribuée et fixe et un espace réglementaire de 4 m2 , avec interdiction de se déplacer. Sur les tables, des documents et du matériel dédié à chaque élève, afin que rien ne circule entre eux, ce qui serait contraire au protocole sanitaire.

port du masque réglementé

Les enfants devront également se ré approprier leur cour de récré, où ils ne pourront plus évoluer, ni jouer avec les copains.. comme avant. Le port du masque est quant à lui fortement déconseillé pour les enfants en école maternelle et non recommandé pour ceux en école élémentaire mais des masques pédiatriques seront mis à disposition dans les écoles. Masque obligatoire en revanche pour le personnel des écoles et les enseignants.