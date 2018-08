Rouen, France

France Bleu Normandie vous accompagne pour la rentrée. Ce lundi 3 septembre, 350 000 élèves font leur rentrée dans l'académie de Rouen depuis la maternelle jusqu'au lycée.

L'équipe de la matinale de France Bleu Normandie, avec Michel Jérôme, Claire Briguet-Lamarre et Yves-René Tapon, s'installe dans le collège Georges Braque, à Rouen. Vous suivrez également toute une famille, celle d'Amandine, à Saint Pierre de Varangeville avec Isabelle Le Brun.

Retrouvez les photos sur la page Facebook de France Bleu Normandie

Le collège Georges Braque est situé en zone prioritaire et accueille près de 400 élèves et 33 professeurs. Cette année, le collège ouvre une classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, destinée à accueillir les enfants handicapés.

De 6h à 9h du matin, vous pourrez suivre l'arrivée de l'équipe d'encadrement ainsi que les élèves.

Nos invités :

Denis Rolland , le recteur de l'Académie de Rouen et de Caen à 8h13.

, le à 8h13. Marie-laure Bénard, la principale du collège .

la . Christine Carton , qui va coordonner la classe ULIS

, qui va coordonner la classe ULIS Ludivine Moulin, assistante sociale depuis dix ans.

depuis dix ans. Chantal Dumontier , la cuisinière de la cantine.

, la de la cantine. Mélanie Dancel et Elisabeth Durand, professeurs.

A partir de 8h40, il ne faudra pas rater la chorale des classes CHAM (horaires aménagés musique) pour la rentrée en musique des élèves de 6e.

Isabelle Le Brun accompagnera Amandine, qui habite Saint Pierre de Varangeville et qui rentre au collège Sainte Marie de Déville lès Rouen. Amandine a un frère et une soeur qui rentrent en CE2 et en 4e.