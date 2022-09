La rentrée coûte cher aux étudiants normands, surtout à Cherbourg

La rentrée coûte cette année 3,8% plus cher qu'il y a un an à Cherbourg. Tous les étudiants de l'ex-Basse-Normandie sont concernés mais c'est bien à Cherbourg que l'augmentation est la plus forte pour les étudiants.

Chaque année, la Fédération Campus Basse-Normandie (FCBN) qui regroupe 17 association étudiantes, faits les comptes pour la rentrée et l'addition est salée en 2022. Dans un contexte général d'inflation, les étudiants normands n'échappent pas aux prix qui flambent. La rentrée leur coûte en moyenne 3,64% plus cher qu'en 2021 dans la région.

La plus forte augmentation du coût de la vie étudiante à Cherbourg

Il y a de forte disparités en fonction des villes et c'est à Cherbourg que l'augmentation est la plus forte : +3,8% en un an alors qu'Alençon, en bas du classement ne subit que 1,1%. Comme ailleurs dans la région, la ville subit la hausse des prix sur l'alimentaire, mais c'est le coût du logement qui pèse dans la balance. Les loyers sont cette année 5% plus cher dans la ville universitaire du Cotentin. C'est la plus forte augmentation de la région.

Pour Oshen Samson, la présidente de la FCBN, cela s'explique par le fait que "on a une ville qui se dynamise : on a de plus en plus de demandes de logements, cependant l'offre n'est pas au rendez-vous." Cherbourg a beau être la première ville étudiante du département, elle n'a pourtant aucun logement Crous. Les étudiants doivent donc se battre pour des studios peu nombreux et chers.

Résultats : des étudiants qui galèrent côté logement

Quelques filières reprenaient dès ce jeudi 1er septembre à l'IUT de Cherbourg. Mais avant d'arriver sur les bancs des amphis, il a fallu se loger. Antoine s'est tourné vers les particuliers : "en m'inscrivant sur un site, un particulier m'a contacté et aujourd'hui il me loue son appartement." L'étudiant en première année de génie électrique et informatique industriel a trouvé un 25 m2 à 290 euros, charges comprises. Un tarif inespéré, mais boursier, l'étudiant garde toujours un œil sur les prix au supermarché.

Un cas rare car les loyers dépassent bien souvent les 400 euros pour un studio à Cherbourg. Elory débourse 450 euros pour un 27m2, sans les charges et même si ses parents l'aident, face à l'augmentation généralisée des prix, "c'est vraiment compliqué parce que même mois qui en été travaille pour pouvoir me faire un peu d'argent de côté," explique l'étudiant, "c'est de l'argent qui est tout de suite reparti." En deuxième année, Alexandre et Zoran ont donc pris le parti de la collocation pour économiser : "Là, c'est plus simple pour le budget parce qu'on fait tout à trois donc économise sur l'essence, la nourriture, c'est beaucoup plus simple."

L'aide de l'État de 100 euros pour cette rentrée 2022 reste insuffisante, estime la FCBN. Pour soutenir les étudiants, la Fédération Campus Basse-Normandie milite donc pour une révision des bourses sur critères sociaux. L'organisation défend des aides "un peu plus linéaires et qui soient adaptées à chacun et chacune," plaide Oshen Samson.