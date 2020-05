La rentrée post-confinement au collège Clermont de Pau ce lundi

C’est jour de rentrée post-confinement ce lundi pour les collégiens. Dans les 49 établissements du département, c’est la reprise. Chaque établissement s’est organisé selon ses locaux, ses effectifs et ses moyens, mais partout la ligne de conduite est la même. Au collège Clermont à Pau, les 6e rentrent ce lundi (ils auront cours les lundis, jeudis et un mercredi matin sur deux). Les 5e rentrent mardi (ils auront cours les mardis, vendredis et un mercredi matin sur deux).

Reprise en douceur

Le collège commence par une reprise de contact ce lundi : les élèves sont accueillis par leurs professeurs principaux qui vont expliquer ce nouveau collège. Ensuite l’infirmière va expliquer tous les gestes et les comportements barrières. Enfin, la psychologue scolaire va les faire parler de cette période de confinement et de la manière dont ils l'ont vécue. Pour le principal Eric Sayerce-Pon, c'est urgent de rouvrir pour ce collège situé dans un quartier défavorisé. La moitié des effectifs devrait être là ce lundi.

Une nouvelle vie scolaire

Un principe de base : chaque classe a sa salle et chaque élève a sa place dans cette salle. Le collège est divisé en trois zones étanches, avec ses propres couloirs de circulation, pour que les élèves ne se croisent pas. Chaque groupe a sa zone et chaque groupe ses horaires de cours. Décalés, comme la récréation et la cantine. On ne sert qu’un menu unique, avec le minimum de vaisselle. Les toilettes sont nettoyées deux à trois fois par jour. Les sèche-mains soufflants sont condamnés pour éviter les projections de virus. Enfin, partout dans le collège, des affichettes réalisées par la professeure d’arts plastiques. Ces affichettes rappellent toutes les règles de cette nouvelle vie de collégiens.