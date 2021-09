La rentrée pour 258.000 élèves en Isère

Dans le département, 257.858 élèves et apprentis reprennent les cours. Dès aujourd'hui pour les écoliers, ainsi qu'en 6ème et Seconde, dans les collèges et lycées, la rentrées des autres niveaux étant généralement étalée. Dans le premier degrés, les effectifs sont en légère baisse (un peu plus de 1%), en légère hausse dans le secondaire. Ces élèves sont répartis dans un peu plus de 1200 établissements : 970 écoles, 120 collèges et 64 lycées.

Personnel : effectif en hausse

Quant aux personnels, ils sont 20.857 en Isère : les enseignants sont bien évidemment majoritaires (72%). Côté personnel, les effectifs sont en hausse cette année par rapport à l'année dernière : +3,1% dans le secteur public, 1,8% dans le privé.

"Scénario 2" du protocole sanitaire

La nouveauté de cette rentrée c'est le retour aux cours en présentiel dans les collèges et les lycées. Enfin... ce n'est pas une nouveauté, plutôt un retour à un état antérieur mais avec le masque : tous les élèves le porteront dès le CP. Si un cas de Covid est détecté : la classe fermera dans le primaire (comme en juin). Dans les collèges et les lycées : seuls les élèves "cas contact" et non vaccinés devront rentrer chez eux et suivre pendant une semaine les cours à distance. C'est donc le scénario 2 du protocole sanitaire (qui compte 4 niveaux) qui s'appliquent. A noter qu'en Isère selon l'inspection d'académie 58% des 12-17 ans sont vaccinés.