La rentrée pour près de 530 000 élèves dans l'académie de Toulouse

France Bleu Toulouse vous donne tous les chiffres-clés de la rentrée 2017 dans l'académie toulousaine.

Plus de 3600 élèves supplémentaires seront scolarisés dans l'académie toulousaine en 2017-2018 dans les premier et second degrés, soit près de 530 000 élèves au total. Une rentrée qui confirme le très fort dynamisme de la métropole toulousaine. Alors que les effectifs baissent dans les sept autres départements, la Haute-Garonne accueille la quasi totalité des nouveaux élèves : 3657 sur les 3664 au total.

La création de 22 classes de CP

Le gros chantier de cette rentrée scolaire, c'est le dédoublement des classes de CP à 12 élèves dans les quartiers très défavorisés (zone d'éducation prioritaires REP+). Une réforme qui ne concerne que Toulouse dans l'académie, 18 écoles en tout. Elle nécessite la création de 22 classes.

Toutes les établissement toulousains ont trouvé des solutions pour créer ces nouvelles classes de CP, sauf une : l'école Ernest Renan (3 classes de CP) dans le quartier des Izards.

Dédoublement des classes : et la suite ?

Une question va se poser dans les années qui viennent : comment mettre en place la suite de la réforme du dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires ? Cette année, seuls sont concernés les CP en REP+, uniquement Toulouse. Or, d'ici 2019, la mesure sera étendue à l'ensemble des classes de CP et CE1 en zone d'éducation prioritaire, REP et REP+. Des centaines de classes dans toute l'académie.

Autre grand changement en France en cette rentrée 2017 : le retour dans certaines communes de la semaine de quatre jours. Cependant, en Haute-Garonne, seuls 2,3% des communes ont fait ce choix, contre 34% pour la moyenne nationale.