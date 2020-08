La rentrée retardée d'un mois pour certaines filières à la faculté de Droit de Lille

La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille annonce sur son site internet qu'elle reporte exceptionnellement la rentrée des licences générales et des Masters 1 au 28 septembre 2020.

La faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille explique qu'elle retarde au 28 septembre la rentrée "pour répondre aux difficultés liées à la fois à la crise sanitaire" et à l'organisation des cours et TD.

La rentrée des licences générales et des Masters 1 est donc fixée au 28 septembre avec une prérentrée des premières années le 24 septembre pour la licence 1 Droit et le 24 ou le 25 septembre (selon la situation sanitaire) pour les licences 1 AES et Science Politique. Quelques formations pourront toutefois commencer dans les 15 jours précédents. Cela concerne les Masters 2, des licences professionnelles ou les "mineures santé".

Cette rentrée tardive aura de fait un impact sur les vacances pour les étudiants concernés. "Pas de pause pédagogique à la Toussaint" indique l'Université sur son site internet.

