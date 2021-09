La rentrée réussie au lycée Kyoto de Poitiers

Le jour J pour les élèves, enseignants et personnels du lycée Kyoto de Poitiers. Pas de fausse note pour une rentrée sous le signe du Covid.

mot d'accueil en plein air pour les élèves et leurs parents

"Ca fait des mois qu'on prépare cette rentrée, le plus dur est finalement derrière nous !" Christian Barrault, le proviseur du Lycée Kyoto parait tout à fait détendu alors que les 480 élèves et les 71 profs ne sont attendus que vers 8h30. Dès 7h il peaufine le moindre détail, relève une affiche tombée à terre, salue chaque membre du personnel qu'il croise avant d'aller prendre la température en cuisine où le chef et ses équipes gère les commandes tout en réceptionnant les marchandises du jour " Aujourd'hui il faut que ça plaise, car les jeunes qui arrivent ont souvent la boule au ventre, c'est rosbeef-frites! Jean-Christophe le chef cuisinier très fier d'annoncer que c'est 40% de circuit court.

Karine et Eric très fiers de proposer des locaux nickels avant la venue des élèves © Radio France - Vincent Hulin

Dès 6h, les personnels d'entretien et de nettoyage se sont activés pour que tous les locaux soient propres et désinfectées. Karine et Eric très heureux aussi de retrouver les élèves "c'est vrai qu'avec les grandes vacances ils nous ont un peu manqué!"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les premiers élèves à débouler ce matin à 8h30, les internes et leur lourde valise à roulettes. Anton vient de Beuxes, dans le Nord Vienne et il est très heureux " Je suis en BTS Management Hôtellerie Restauration, je viendrai à l'internat le lundi matin et un retour à la maison le vendredi en fin d'après-midi, c'est comme une 2ème maison pour moi, un 2ème foyer. J'ai hâte de découvrir une nouvelle formation dans le processus que j'ai choisi."