La rentrée scolaire ce mardi sous conditions sanitaires dans le primaire et le secondaire

103 777 écoliers, collégiens et lycéens, public et privé compris, font leur rentrée en Vaucluse. Un département qui scolarise près de 20 % des effectifs de l’académie d'Aix avec port du masque pour tous en collège et lycée. Rentrée des classes obligée pour tous les élèves dès l’âge de trois ans.