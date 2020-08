La rentrée scolaire en chiffres dans l'Académie d'Amiens

Ce mardi, 359 199 écoliers, collégiens et lycéens retrouvent le chemin des classes. Une rentrée scolaire placée d'abord sous le signe de la crise sanitaire du coronavirus.

Combien sont-ils ? Ce mardi 359 199 élèves font leur rentrée scolaire dans l'Académie d'Amiens. Plusieurs chiffres clés sont à retenir pour cette année 2020 dans les trois départements Picards, la Somme, l'Oise et l'Aisne.

193 209 écoliers

99 636 collégiens

66 354 lycéens

12 179 apprentis

50 761 étudiants

Les effectifs, en baisse constante depuis plusieurs années s’érodent à nouveau cette année. L'académie d'Amiens compte en effet 3 220 élèves de moins dans le premier degré et une réduction de 799 élèves dans le second degré.

Des effectifs qui se répartissent dans 2 235 établissements répartis dans les trois départements qui composent l'académie d'Amiens. Une académie qui, cette année va compter 25 941 enseignants dont 11 341 dans le premier degré et 14 600 professeurs et documentalistes dans le second degré.

Création de postes

Soixante-quatre postes sont crées cette année. Vingt-six dans la Somme, vingt dans l'Oise et dix-huit dans l'Aisne. En faisant le ratio avec les suppressions cela donne vingt-quatre créations nettes dans toute l'académie. Cette hausse, annoncée en plein confinement en avril n'allait pas forcément de soit vu la baisse constante des effectifs depuis plusieurs années.

Mais vu le contexte sanitaire et les deux derniers trimestres inédits, suivre strictement la courbe démographique serait mal passé. Ajoutez à cela l'obligation de consulter désormais un maire avant une fermeture d'école dans les communes de moins de 5 000 habitants et vous obtenez ce taux d'encadrement plus élevé cette année.