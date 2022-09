La rentrée scolaire en chiffres dans le Nord et le Pas-de-Calais

Ce 1er septembre sonne la fin des vacances scolaires. Dans l'académie de Lille, ils sont un peu plus de 780 000 à retrouver le chemin des salles de classe.

Dans le détail, 417 943 élèves rejoignent les bancs des écoles maternelle et élémentaire du Nord et du Pas-de-Calais et 362 504 prennent la direction des collèges et des lycées.

Ces élèves sont encadrés par 58 845 agents de l'Education nationale (26 587 enseignants du premier degré et 32 258 enseignants du second degré)

212 000 écoliers, collégiens et lycéens utilisent chaque jour les transports en commun pour se rendre dans leurs établissements respectifs dans les Hauts-de-France, ce qui représente 16 000 arrêts de bus. En cette rentrée, il manque des conducteurs de bus, 250 sur les 3600 nécessaires. La Région est en train de former un volant de chauffeurs pour pouvoir assurer le service tout au long de l'année scolaire.