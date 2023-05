La rentrée scolaire pourrait être très agitée en septembre prochain à Agde si des moyens ne sont pas dégagés

Voilà 20 ans que les enseignants réclament à Agde des moyens supplémentaires pour lutter contre l'échec scolaire. 40% des enfants agathois arrivent au collège sans maîtriser le français selon les années. La moyenne nationale est de seulement 25 %. Un élève sur trois n'a pas les bases en mathématiques. "Il y a urgence" disent les parents d'élèves et enseignants qui ont organisé ce mercredi midi un pique-nique solidaire sur la place du jeu de Ballon en plein cœur de ville. Ensemble, ils demandent que la ville soit classée au plus vite en éducation priorité (Rep/Rep+). Jusqu'à 400 personnes, enfants compris étaient présents. 13 écoles et deux collèges étaient représentés.

ⓘ Publicité

"La situation a assez duré" dixit Emmanuel Rassat, enseignant en primaire et représentant du syndicat Sud Education. "Il faut des compensations à la hauteur des inégalités."

loading

La ville d'Agde apporte son soutien aux parents d'élèves et aux enseignants.

loading

Pique-nique solidaire à Agde ce mercredi 24 mai 2023 © Radio France - Stéfane Pocher

Des courriers ont été envoyés à l'ensemble des élus du département, au ministre de l'Éducation nationale. "Ces moyens sont très attendus par les parents" assure Tina, maman d'un enfant de 6 ans, en classe de CP à Jules Ferry.

loading

"Nous n'attendrons pas un an supplémentaire"- Nicolas Ait Benalla, enseignant d'histoire-géographie

"On ne peut plus accepter aujourd'hui avoir un jeune sur quatre qui ne maîtrise pas le français et les mathématiques en sortant de primaire ou alors on accepte de revenir au 19e siècle" déplore Nicolas Ait Benalla, enseignant d'histoire-géographie dans un collège. "Nous sommes nombreux à considérer ici, que s'il n'y a pas une réponse claire et rapide la rentrée sera en septembre prochain risque de ne pas se passer de manière tout à fait normal.

loading

"On doit faire plus pour ces gens-là. On ne peut plus dire qu'Agde est une ville comme les autres renchérit Nicolas Ait Benalla. Ici, le taux de chômage a atteint les 14% à la fin de l'année dernière faisant d'Agde, une des villes ayant le plus fort taux de chômage en France.

En France, seules 500 écoles sur 6.700 sont en quartiers prioritaires de la politique de la ville. Agde fait partie de ces 7% d'oubliés dit Sud Education. "Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé une remise à plat de la carte de l'Éducation Prioritaire, c'est pourquoi nous multiplions les actions (réunions publiques, pétition, demande de rendez-vous, courriers à l'administration de l'Éducation Nationale, au Ministre, aux élus du département, aux députés...) et, pour continuer d'informer et mobiliser la population".