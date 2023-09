La rentrée universitaire à Tours marquée par des travaux de rénovation énergétique

La rentrée 2023 à l'Université de Tours est placée notamment sous le signe d'importants travaux de rénovation énergétique dans différents bâtiments. Le site des Tanneurs en centre-ville ainsi que celui de Polytech dans le quartier des deux Lions sont concernés.

Des travaux qui vont coûter plus chers

Avec l'inflation, c'est 20 millions de plus que l'Université va devoir débourser pour la réalisation de ces travaux. 20 millions, c'est l'équivalent de 40% du budget de départ. Sur le site des Tanneurs en centre-ville il s'agit notamment de rénover la bibliothèque comme l'explique le président de l'Université Arnaud Giacometti : "Sur la tour des Tanneurs on va changer toutes les huisseries et toutes les fenêtres. De l'autre côté vers Thélème, jusque-là il n'y avait pas de sas pour séparer l'extérieur de l'intérieur, le froid pouvait rentrer tout de suite dans le bâtiment, nous allons pouvoir mettre un dispositif qui évitera cela".

Une Université en déficit

Avec un déficit en 2022 de 2,7 millions d'euros, l'Université de Tours (comme les autres en France) s'attend à beaucoup plus en 2024, la prévision est de -4,8 millions d'euros en raison notamment de l'inflation et des mesures salariales non compensées par l'Etat. Résultat, certains travaux prévus sur le site de Grandmont risquent d'être en partie reportés.

L'heure est aux économies

Avec la hausse de la facture énergétique et un budget chauffage de plus de cinq millions par an, l'Université de Tours doit faire attention aux dépenses de fonctionnement au quotidien comme sur les fournitures, les déplacements professionnels, les frais de bouche, décision est prise aussi par exemple de décaler les achats de nouveaux ordinateurs afin de dégager quelques petites marges de manoeuvre. Comme en début d'année (février) l'Université de Tours fermera sans doute ses portes une semaine l'hiver prochain.

Le logement des étudiants devient une véritable inquiétude

Si cette rentrée est marquée aussi par une évolution des bourses sur critères sociaux pour les étudiants (on passe de 30 à 35% d'étudiants boursiers dans notre Université), la question du logement pour les étudiants est de plus en plus préoccupante, à tel point que certains sont à la rue explique Nicolas Oppencham vice-président en charge de la santé, de l'accompagnement social et du handicap chez les étudiants : "Nos assistantes sociales ont entre dix et quinze étudiants qui sont sans solutions pérennes de logement. Le Crous ne peut loger que 8 à 9% des étudiants, ce qui fait que c'est compliqué pour eux et notamment du fait de la concurrence pour les loueurs des hébergements type Airbnb dont les logements sont moins taxés fiscalement, cela restreint donc fortement le nombre de logements sur le marché de l'immobilier. Nous sommes en train de monter un partenariat avec tous les acteurs du logement public et privé afin de trouver des solutions. Ce qui est navrant c'est qu'on commence à voir des étudiants qui renoncent à leurs études faute de logement".