La réouverture des écoles dans les Bouches-du-Rhône : une équation difficile à plusieurs inconnues

Le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille a fait ses comptes : la majorité des 1145 écoles des Bouches-du-Rhône vont rouvrir la semaine prochaine, mais pas forcément le lundi 11 ou le mardi 12. Dans ce département, le choix a été fait de donner la priorité aux enfants des "classes charnières" : grande section de maternelle, CP et CM2.

Que des cas particuliers

Chaque école s'organisera en fonction du nombre de parents volontaires pour reconduire leurs enfants sur le chemin des classes. Chaque cas sera particulier : par exemple dans certaines écoles, les enfants pourront aller en cours le lundi et le jeudi et de travailler à la maison le mardi et le vendredi. Pas de modèle unique donc, mais de la souplesse locale pour organiser au mieux le retour des enfants à l'école.

L'hésitation de nombreux parents

A moins d'une semaine du jour J, toutes les communes ne sont pas encore en mesure de détailler les modalités de la reprise des cours, ou même de donner la date précise des réouvertures. La raison est simple : on ne connaît pas encore le nombre exact des écoliers qui seront présents. De nombreux parents hésitent encore à renvoyer leurs enfants en classe.

Marquage au sol et thermomètres

A Marseille, la mairie se dit "prête pour la reprise scolaire en respectant les différentes mesures garantissant la sécurité des enfants : désinfection de toutes les écoles et des cours de récréation, marquage au sol pour la distanciation des parents, thermomètres frontaux, 250.000 masques stockés, aération des salles de classe à chaque récréation par le personnel municipal ainsi que le nettoyage des espaces communs et des toilettes, trois fois par jour ».

A Marseille, "les élèves seront accueillis deux jours par semaine : lundi et mardi ou jeudi et vendredi mais les horaires d’accueils seront étalés, comme ceux des services de la cantine . Sans oublier le dépistage de tous les agents municipaux."

"Manque de concertation et précipitation"

La journée du lundi 11 mai, où aucun élève ne sera accueilli, servira à vérifier que toutes les mesures ont bien été prises ; si ce n'est pas le cas, la réouverture des écoles marseillaises serait remise en cause.

A Marseille, les enseignants et les associations de parents d’élèves "regrettent de ne pas avoir été consultés". Quant à Benoît Payan, chef de l’opposition, il démissionne de la cellule de crise Covid-19 pour "dénoncer ce manque de concertation et cette précipitation."

A Aix-en-Provence, la maire Maryse Joissains "comprend mal la décision de l'Etat" mais elle décide néanmoins de "mettre en place toutes les mesures pour que la rentrée se passe le mieux possible pour les familles".

Ma priorité, c'est de permettre aux 5 à 10 % d'enfants en décrochage scolaire de se remettre à niveau. Maryse Joissains, maire d'Aix-en-Provence

Même chose à Istres où le maire François Bernardini accepte "d'appliquer une décision qui ne (lui) convient pas. Il y a de nombreuses contraintes et réglementations particulières mais nous nous adapterons."

La ville mettra tout en œuvre pour faire respecter toutes les mesures d'hygiène. François Bernardini, maire d'Istres

Mais il y a aussi des maires qui disent "non" à la réouverture des écoles . Celui de Ventabren, Claude Filippi, s'explique : "J'ai le devoir et la responsabilité de protéger ma population. Il est trop risqué d'ouvrir le groupe scolaire compte tenu des conditions sanitaires pour l'accueil des enfants et en raison du stade de l’épidémie et de la dangerosité de ce virus".

"Protocole sanitaire impossible à mettre en oeuvre"

Le maire de Ventabren rappelle aussi que la décision du gouvernement "n’a pas été validée par le Conseil scientifique". Un argument que reprend le maire de Meyreuil. Jean-Pasacal Gournès dit "son incompréhension face à une décision qui met en danger nos enfants et qui peut faire échouer le déconfinement." Il déplore que "l'Etat se décharge de sa responsabilité sur les maires". Selon lui, "il est impossible de mettre en oeuvre le protocole sanitaire de 63 pages en étant totalement certains de respecter totalement ces mesures".

Le maire de Meyreuil précise que "70 % des parents ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école. Et la majorité des enseignants ne veulent pas revenir en classe, c'est une décision pleine de bon sens : ils ont bien compris qu'ils ne pourraient pas accomplir leur mission première dans de telles conditions".

Il ne faut pas faire subir aux enfants un environnement anxiogène, une école de la frustration où ils devront rester à distance. Avec en plus la culpabilité de risquer de contaminer leurs familles au retour de l'école. Jean-Pascal Gournès, maire de Meyreuil

Même choix de Bruno Chaix, le maire de Sausset-les-Pins : "Les conditions de fonctionnement draconiennes sont inapplicables : classes par demi-effectifs, pas de récréation, pas de cantine, repas pris en classe, sens unique de circulation, lavage des mains permanent."

A ce jour, l’évolution du virus reste encore trop incertaine pour se prévaloir d’une sécurité totale. Bruno Chaix, maire de Sausset-les-Pins

Pas de retour en classe non plus pour les enfants de Bouc Bel Air. Pour le maire Richard Mallié, "l’école se doit d’offrir un climat de sérénité, de favoriser les échanges, d’accompagner vers le vivre ensemble et le partage. Or, aujourd’hui, nous sommes soumis à un cadre qui impose une école sans contact, sans manipulation, sans possibilité de s’approcher les uns des autres. Les enseignants doivent se tenir à distance, masqués. C’est un climat anxiogène pour nos enfants, une structure privée de son sens".

Pour les enfants de primaire, c’est une remise en cause de l’école qu’ils ont connue. Emotionnellement, ils risquent d’en être marqués. Il ne faut pas que ce soit une punition pour les enfants. Richard Mallié, maire de Bouc Bel Air.

Le maire de Bouc Bel Air souhaite néanmoins "poursuivre une réflexion concertée en vue d’un accueil possible mais adapté au bien-être de tous et surtout des enfants".

"Pas à n'importe quel prix"

Rouvrir les écoles à partir du 12 mai ? Le maire de Trets Jean-Claude Féraud dénonce aussi "une décision pour le moins surprenante au vu des prescriptions du conseil scientifique. Je comprends parfaitement que la relance de notre économie soit essentielle pour notre pays, et pour cela que nous devions reprendre le travail au plus vite. Mais pas à n’importe quel prix, et jamais au péril de la santé de nos enfants, de leurs parents, de leurs enseignants et de notre personnel municipal."

Pour le maire de Trets, "le retour de nos enfants à l’école risque d’exposer les familles au rebond tant redouté de l’épidémie et qui annulerait tous les efforts déjà consentis par tous durant ce confinement. La proposition du gouvernement est à la fois irresponsable et utopique. Elle ne prend pas en compte nos réalités communales et nos contraintes de terrain. Quant à la responsabilité pénale des maires, elle n’est pas tenable dans ce contexte."

"Absence de dépistage préalable"

Jean-Claude Féraud fait remarquer que "en plus, chaque élève ne pourrait être accueilli plus de deux journées, ce qui ne réglerait donc pas le problème de garde des parents allant travailler. A cela vient s’ajouter l’incapacité de l’Etat d’approvisionner la population en masques, pourtant considérés aujourd’hui comme indispensables. Ainsi que l’absence de dépistages préalables de tous les personnels municipaux et enseignants. "

Si nous sommes en temps de guerre comme le dit le Président, ce ne sont pas à nos enfants de monter au front en premier. Jean-Claude Féraud, maire de Trets

La Ville de Trets donc proposer aux parents dans l’obligation d’aller travailler un service de garderie gratuite avec cantine gratuite jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le maire promet que "cette garderie sera à la fois ludique et studieuse et ne remettra pas en cause l’attribution du chômage partiel."

"Encore tant d'inconnues sur l'épidémie"

Pas de réouverture non plus à Rognac. Le maire Stéphane Le Rudulier a "bien conscience des impacts de cette décision sur la vie quotidienne des parents qui seront amenés à reprendre leurs activités professionnelles. Mais, après avoir consulté la communauté éducative, il est plus sage de ne pas faire revenir les enfants en classe, face à cette crise sanitaire où tant d’inconnues subsistent quant à l’évolution de cette pandémie".