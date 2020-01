La Ricamarie : une conférence sur les dangers des écrans pour les enfants

La Ricamarie, France

Les pédopsychiatres alertent de plus en plus sur les problèmes liés à la consommation excessive des écrans chez les enfants. Troubles de l'apprentissage, de l'attention, du langage, les tout petits risquent gros s'ils passent trop de temps devant la télévision, une tablette ou un smartphone.

Le conseil aux parents est de ne pas du tout exposer les enfants de moins de trois ans aux écrans. Après trois ans, il faut tout de même limiter et surtout adapter le contenu à l'âge de l'enfant. Les pédopsychiatres, comme Violaine Schricke qui va intervenir lors de la conférence, alertent aussi sur les moments de la journée pendant lesquels l'écran devrait être banni : le matin avant l'école, pendant les repas, avant les devoirs.

Des règles strictes mais des parents pas toujours exemplaires

Au CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) de Firminy, les parents sont déjà sensibilisés à ces questions et ils appliquent généralement des règles assez strictes à la maison. C'est le cas de Géraldine, maman de deux enfants : "Pour ma petite de 6 ans ce n'est pas plus d'une heure par jour, et pour l'aîné, qui a 15 ans, j'essaye de limiter à 2 ou 3 heures."

Et si les règles sont bien définies pour les enfants, les parents ne sont pas toujours exemplaires. L'addiction aux écrans, Farida connaît bien "Je suis souvent sur mon portable, je ne donne pas le bon exemple à mes enfants." En revanche pendant les repas chez Farida tout le monde doit poser son portable ou sa tablette, enfants comme parents.

La conférence sur les dangers liés aux écrans pour les enfants c'est ce jeudi 30 janvier 2020 à 14h à la salle Fernand Montagnon à la Ricamarie.