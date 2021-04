La Roche-sur-Yon : des cours de natation pour préparer les enfants aux vacances

Des cours de natation pendant ces vacances scolaires en vue des vacances d'été. Le complexe aquatique le Cap, à la Roche-sur-Yon, est un des rares en France à pouvoir accueillir des enfants, ou même du public, grâce à son bassin extérieur de 50 mètres. Alors en ce moment pour les vacances de Pâques des stages sont organisés pour les enfants de huit à quatorze ans. Ils sont une dizaine par semaine. C'est pour le plaisir, bien sûr, mais aussi pour préparer l'été et les vacances au bord de la mer.

Beaucoup d'enfants n'ont pas encore appris à nager

Parce qu’il y a un problème : l'apprentissage de la natation chez les enfants a pris du retard, en raison de la fermeture des piscines, ce qui suscite pas mal d'inquiétudes. "On est très inquiet à ce niveau-là, explique Cyril Dabin, maître-nageur au complexe aquatique. Ça va faire quasiment une saison et demie que l’enseignement de la natation via l’école est en pointillés. Même ceux qui savent un peu nager ont perdu des repères par rapport à l’eau".

"Ne quittez pas vos enfants des yeux !" - Cyril Dabin, maître-nageur

Alors, le maître mot, cet été, ce sera la vigilance tout le temps. "Vraiment, ne laissez pas les enfants sans surveillance, ne les quittez pas des yeux. Il faut les accompagner dans l’eau, quitte à garder ses distances. On ne s’endort pas sur la serviette même si c’est très agréable !"

Le centre aquatique va également organiser des actions de sensibilisation auprès des parents et des grands-parents, indique son directeur, Vincent Wahart. Des séances ludo-éducatives vont aussi être mises en place pour les enfants de cinq à huit ans.