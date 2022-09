La Roche-sur-Yon: le fonctionnement des écoles perturbé par la grève de ce jeudi

Pour des hausses de salaires, la CGT, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse appellent ce jeudi à une journée de grève et de manifestation. Le Snuipp-FSU, principal syndicat du premier degré, appelle les personnels des écoles à se joindre à la mobilisation.

A La Roche-sur-Yon les services de restauration, les accueils et les activités péri-éducatives seront perturbés voire supprimés indique la mairie. Sur les 17 écoles publiques de la ville, 11 accueils du matin (Pyramides, Rivoli, Laennec, Léonce-Gluard, Jean-Moulin, Maria-Montessori, Montjoie, Victor-Hugo, Flora-Tristan, Généraudière et Pont Boileau) et 8 accueils du soir (Pyramides, Rivoli, Laennec, Jean-Moulin, Maria-Montessori, Victor- Hugo, Flora-Tristan et Généraudière ) resteront ouverts. Concernant la restauration, 5 restaurants seront ouverts : 3 maternelles (Léonce-Gluard, Maria-Montessori et Généraudière ) et 2 restaurants élémentaires ( Rivoli et Victor-Hugo). Enfin 10 sites d’Activités péri-éducatives élémentaire seront maintenus (Pyramides, Rivoli, Laennec, Léonce-Gluard, Jean-Moulin, Montjoie, Victor- Hugo, Flora-Tristan, Généraudière, et Pont-Boileau).

La Ville met en place le Service minimum d’accueil pour 2 écoles à l’espace Golly (élémentaires Pyramides et maternelles Jean- Moulin).