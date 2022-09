La Roche-sur-Yon, une ville de plus en plus universitaire

Après les élèves des écoles, collèges et lycées, les étudiants effectuent aussi ces jours-ci leur rentrée dans l'enseignement supérieur. Une rentrée échelonnée jusqu'en octobre en fonction des établissements. A La Roche-sur-Yon les étudiants sont actuellement 8.000, c'est 8 % de plus en 1 an, et même 54 % de plus depuis 2014. 28 établissements supérieurs, public et privé, délivreront l'an prochain 197 formations différentes.

"Ici ce sont majoritairement des vendéens - détaille Anaïs Pallardy coordinatrice du site de formation Cipecma - c'est vrai que ça peut être attrayant d'aller dans la grande ville de Nantes pour poursuivre des études, mais dans des BTS comptabilité gestion ou tourisme les entreprises vendéennes recrutent et ça peut être intéressant pour les jeunes vendéens de rester dans leur département".

Mathilde nantaise de 22 ans en BTS au centre de formation en alternance Cipecma et la coordinatrice du site Anaïs Pallardy © Radio France - Yves-René Tapon

D'autres écoles attirent bien au-delà de la Vendée comme l'ICES, l'institut catholique d'études supérieures, qui délivre des diplômes reconnus par l'Etat, où 40 % des 1.800 étudiants viennent de l'extérieur du département. Philippe-Henri Forget y est directeur communication: " Les étudiants viennent vraiment pour le projet, la cohésion, le fait que les 1.800 jeunes ont la faculté de se fréquenter très facilement (...) La Roche-sur-Yon connaît une véritable mue, la Vendée est un territoire très dynamique et attractif par son mode de vie, sa proximité avec le littoral".

ICES institut catholique d'études supérieures de Vendée, site de La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

14% des yonnais sont étudiants. Françoise Raynaud

"La Roche-sur-Yon est moins impersonnelle que Nantes - renchérit Françoise Raynaud ajointe au maire de la Roche-sur-Yon chargée de l'enseignement supérieur - et puis ça coûte moins cher de se loger et de se déplacer. (...) On développe beaucoup l'alternance, les 3 quarts des formations proposent l'alternance (...) Parfois les établissements viennent nous voir et parfois nous-même nous sollicitons les établissements ou l'université pour des ouvertures de formations. Avec le CNAM une chaire sera lancée en octobre sur les énergies nouvelles et les mobilités nouvelles (...) Cette proportion d'étudiants (14% des yonnais sont étudiants ) est exceptionnelle sur le territoire national".