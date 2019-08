La Rochelle : elle veut être professeur de français aux Etats-Unis

La Rochelle

C'est ce samedi qu'une lycéenne rochelaise part poursuivre ses études aux Etats-Unis. A 17 ans, Lou Le Masson vient d'avoir le bac en France. Elle va s'installer pour un an, dans une famille d'accueil, à Bunker Hill, à une heure de vol de Chicago (Illinois). Elle veut obtenir le bac américain, indispensable pour pouvoir enseigner là-bas car elle veut être professeur de français aux Etats-Unis, où la rentrée scolaire a lieu en plein coeur de l'été, le 14 Août.

Des études à l'autre bout du monde

C'est un organisme spécialisé dans les séjours linguistiques, éducatifs et culturels, WEP, qui a organisé le séjour de Lou. Une telle aventure a un coût : 12 000 euros, financés entièrement par ses parents, qui ont fait des emprunts bancaires pour l'occasion. Chaque année, environ 200 Français partent comme Lou, avec l'organisme WEP, faire leurs études à l'étranger. Les destinations les plus demandées : les Etats-Unis, et les pays anglophones (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre et Irlande), mais aussi le Mexique, l'Argentine ou le Brésil.