Le collège Pierre Mendès France de la Rochelle mise sur l'espagnol pour favoriser la mixité sociale

Le collège Pierre Mendès France à La Rochelle a une section internationale en langue espagnole. Une option qui doit servir à ouvrir l'établissement à l'international, multiplier les chances de ses élèves et favoriser la mixité sociale.

"C'est le drapeau... La bandera de Cataluña !", clame fièrement Logan, un dessin à la main. A côté de lui, Mathis, 11 ans lui aussi, acquiesce d'un signe de tête. Aujourd'hui, le cours de Jesus Mateos, leur professeur d'espagnol, s'intéresse à tous les lieux, dans le monde où l'espagnol est parlé, et aux divers langues régionales qui existent, dont le catalan. "J'aime beaucoup parler espagnol", assure Logan, "c'est super d'apprendre une nouvelle langue, plus tard, je pourrais aller en espagnol et si ça se trouve, je ferais des études là-bas !", rêve le collégien.

"Le but, c'est de garantir l'égalité des chances, ouvrir le collège sur l'international et créer de la mixité sociale"

Tous les deux font partie des 18 élèves sélectionnés pour faire partie de la section internationale franco-espagnole du collège Pierre Mendès France, situé dans le quartier du Mireuil, à La Rochelle. L'initiative vient de la rectrice de l'Académie de Poitiers, Bénédicte Robert. Elle a souhaité "mettre à l'honneur l'excellence, dans un collège d'un quartier éducation prioritaire", selon Dominique Aubertin, la principale du collège, "le but, c'est de garantir l'égalité des chances, ouvrir le collège sur l'international et créer de la mixité sociale".

Une porte vers l'international

En terme d'emploi du temps, les élèves de cette section sont séparés dans plusieurs classes, ils suivent les enseignements généraux, et se retrouvent pour 6 heures supplémentaires par semaine, pour faire de l'espagnol, ainsi que de l'histoire en espagnol. "C'est pour ça qu'il faut une grosse motivation et une grosse capacité de travail... Il s'agit de 6h de plus dans l'emploi du temps", précise Jesus Mateos. "ce n'est pas une punition pour eux, ils sont contents de venir, et même s'ils me répondent parfois en français, le fait de les avoir dans un bain quotidien d'espagnol fait qu'ils s'améliorent très vite !"

Aide et Safia, assises à côté au second rang, écoutent leur professeur avec attention. "C'est une opportunité qu'on n'a pas souvent", souffle timidement Aide, 11 ans, "J'aime bien parce qu'on travaille, et on s'amuse. Je sais qu'on a plus de travail, mais moi j'ai voulu faire ça parce que je sais que j'en suis capable", explique Safia, 12 ans, qui s'imagine déjà pratiquer un métier dans lequel il faut parler plusieurs langues, "hôtesse de l'air", donne-t-elle en exemple. Dans la classe, ils sont nombreux à parler une autre langue étrangère. Reda, par exemple, parle arabe avec ses parents, et quelques camarades sont déjà passés par l'Espagne avant de s'installer à la Rochelle avec leurs parents.

Si les élèves apprennent la théorie en classe, ils auront aussi la possibilité de la pratiquer en situation, car cette année, le collège a également obtenu l'accréditation Erasmus+. C'est un véritable coup de pouce qui permettra aux élèves, mais aussi au personnel de l'établissement, de voyager, plusieurs fois par an, et ce, dès l'an prochain. "Ca nous permettra de les accompagner financièrement, notamment, sur des départs internationaux, des mobilités et la rencontre d'autres cultures, espagnole par exemple", explique Jaufré Beziade-Queille, professeur d'histoire qui leur enseigne également l'histoire en espagnol.

Une section ouverte aux élèves de tout le département

"Tout élève peut rentrer au collège", assure Dominique Aubertin, et peu importe le secteur dont il dépend. La section attire déjà des familles de toute la ville. "Le jour des portes ouvertes, certains parents ne s'attendaient pas à voir l'établissement comme ça, les classes, la diversité des activités proposées. On a vu des parents arriver d'autres secteurs de La Rochelle. On espère qu'ils sortiront de leurs chemins habituels pour venir ici", raconte Jesus Mateos.

"La mixité apporte aussi aux élèves de l'extérieur", assène Jaufré Beziade-Queille. Pour le professeur d'histoire également formé en langue espagnole, l'interaction entre élèves qui viennent de milieux différents est "une vraie richesse", qui leur servira aussi pour leurs vies futures.