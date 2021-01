La Rochelle : retour très progressif des étudiants à l'université

Pas de retour massif des étudiants à l'université de La Rochelle. 2021 n'apporte pour l'instant pas l'embellie espérée sur le front du Covid 19, mais une éclaircie se dessine. Le gouvernement a tracé la feuille de route de ce retour progressif sur les bancs de la fac. Les travaux pratiques et travaux dirigés sont concernés, mais la priorité est donnée aussi aux étudiants en situation de fragilité.

A La Rochelle, pour Jean-Michel Carozza, le vice-président de l'université en charge de la formation et de la vie scolaire, il y aura à peine 10% des étudiants sur le site d'ici à la fin de la semaine.

_"_On est attentif aux étudiants en situation de fragilité" - Jean-Michel Carozza - le vice président de l'université rochelaise.

"Habituellement, il y a un peu plus de 3000 étudiants par jour sur le site, là avec les TP et les TD, 100 à 150 seront là, pas plus. A ces étudiants, il faut rajouter aussi ceux qui seront de retour par petits groupes. Les étudiants en situation de fragilité. Une dizaine pas plus pour commencer. On les a identifié bien avant les vacances de Noël et du jour de l'An. Ceux et celles qui sont en situation de décrochage, en voie de réorientation aussi. On prend également en compte, l'isolement de la personne, ses moyens de travail à distance, ordinateur et connexion internet ... "

Un accueil au compte-gouttes

L'université rochelaise a donc cerné ces étudiants qui ont besoin de retourner physiquement à l'université. Cet accueil se fera au compte-gouttes. Une dizaine pour commencer, avant d'ouvrir un peu plus le site dans les prochaines semaines. Mais pour un vrai retour en masse des étudiants à La Rochelle, il faudra probablement attendre au delà du 20 janvier. Date initialement retenue, mais qui pourrait bien une fois de plus changer avec la propagation du virus.