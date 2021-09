La secrétaire d'État à l'Éducation prioritaire en visite au lycée Raoul Follereau de Belfort

Nathalie Élimas, secrétaire d'État chargée de l'Éducation prioritaire s'est rendue ce lundi au lycée Raoul Follereau de Belfort. Elle a échangé avec les lycéens et leurs professeurs au sujet dela convention d'éducation prioritaire passée entre l'établissement et Sciences Po, qui permet aux lycéens terrifortains de se préparer au difficile concours d'entrée.

Objectif : Sciences Po

Thibaut, 17 ans, veut faire du droit. Il vise directement Sciences Po Paris et s'est donc inscrit immédiatement aux ateliers proposés. "On a des cours une heure par semaine avec différents professeurs et différentes matières. On a un premier projet, le concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. On va devoir s'engager pour une cause et la défendre à l'oral", résume-t-il. Un moyen d'approcher la philosophie de Sciences Po et de se familiariser avec les exigences du concours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de la venue de la ministre, la direction du lycée a réuni les élèves qui ont pu dire tout le bien qu'ils pensent de ces ateliers à la secrétaire d'État Nathalie Élimas, qui les a trouvés "particulièrement motivés", tout comme leurs professeurs. Ce n'est pas pour autant que tous les élèves réussiront le concours d'entrée, très difficile. "Le succès n'est pas garanti, mais toutes les conditions sont posées pour leur permettre d'atteindre l'objectif. C'est une valeur ajoutée", insiste Nathalie Élimas.

La ministre a aussi rappelé qu'aucune évolution du protocole sanitaire à l'école n'est envisagée pour le moment :