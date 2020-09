La secrétaire d’État à l'éducation prioritaire en visite pour la rentrée des classes au Mirail à Toulouse

Pour cette rentrée particulière, Nathalie Elimas, la nouvelle secrétaire d’État chargée de l'éducation prioritaire, a choisi trois établissements toulousains, l'école élémentaire Clément Falcucci, l'école Françoise Hériter et le collège Stendhal.

27 000 élèves concernés

Nathalie Elimas s'est rendue la semaine dernière dans des écoles d'Ile-de-France puis à Tours, "venir à Toulouse est une étape importante puisque 27 000 jeunes sont en zone d'éducation prioritaire", précise la secrétaire d’État.

La ville rose est donc la troisième étape d'un tour de France de l'éducation prioritaire, "je vais aller dans l'ensemble des académies et à l'issue de ce tour, je rendrai des conclusions pour l'été prochain."

Tout au long de cette année scolaire, la secrétaire d'Etat chargée de l'éducation prioritaire organisera un tour de France des écoles concernées pour rendre des conclusions l'été prochain. © Radio France - Diane Sprimont

Renforcer l'accompagnement des décrocheurs

Le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) mis en place cet été sera prolongé. Les stages de réussite et les colos apprenantes seront à nouveau accessibles lors des prochaines vacances scolaires. 70 000 élèves s'y sont inscrits lors l'été 2019, cette année, 250 000 participants sont recensés.

"Et puis les évaluations que nous allons faire en début d'année vont nous permettre de mesurer le plus finement possible leur niveau et de les rattraper", ajoute Nathalie Elimas.

"Un premier pas"

La directrice de l'école Françoise Héritier, Carole Fava d'Albert, a l'impression d'avoir été entendue. "Je pense qu'on vit des vies différentes mais cette rencontre va peut-être permettre de faire des connexions, c'est un début", précise Carole Fava d'Albert.

La directrice de l'école Françoise Héritier a souligné à la secrétaire d'Etat la difficulté de ses élèves pour accèder à des soins. © Radio France - Diane Sprimont

A partir de cette rentrée scolaire, la mesure de dédoublement des grandes sections en maternelle est étendue à toutes les écoles de l'éducation prioritaire. D'après la directrice de l'établissement, c'est une mesure qui mériterait d'être élargie à d'autres classes, "les effectifs ont un lien direct avec la réussite mais ce n'est pas magique. Nous ce qu'on a surtout souligné ce matin c'est la difficulté de l'accès au soin des élèves dans le quartier. Deux mois d'attente pour aller chez l'ophtalmologiste et jusqu'à six mois pour un soutien psychologique."

Le personnel de l'école et les parents d'élèves attendent maintenant des actions concrètes.