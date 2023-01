La secrétaire d'État à la Jeunesse en Dordogne pour promouvoir le Service National Universel

Une soixantaine d'élèves patientent dans l'amphithéâtre de la cité scolaire à Excideuil. La secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse, Sarah El Haïry arrive. Ce lundi 9 janvier, elle vient leur présenter le Service National Universel (SNU), projet lancé en 2019 pour inciter les jeunes de 15 à 17 ans de s'investir dans la vie civique ou associative. "C'est une opportunité de grandir, de prendre confiance en soi et de découvrir des engagements divers", explique-t-elle.

C'est par ce mot, "l'engagement", qu'elle lance la discussion avec les élèves de Troisième et de Seconde. "Qui peut essayer de me donner une définition ?", demande la secrétaire d'Etat. Derrière elle, un diaporama présente en quoi consiste le SNU et les différents types de missions d'intérêts générales.

"Devenir citoyen"

"La priorité, c'est que les jeunes se rendent compte que le SNU est fait pour eux, pour leur donner des outils dans une période pas facile", argumente Sarah El Haïry qui rappelle que cette génération a connu un isolement pendant la pandémie, le terrorisme lorsqu'ils étaient petits, et qu'elle est sensible à l'écologie.

"C'est une génération qui est consciente des enjeux politiques de notre temps, assure-t-elle, mais c'est aussi une génération qui ne croit plus en nos institutions et qui vote moins". L'enjeu du SNU est selon elle de faire participer la jeunesse à la vie citoyenne et démocratique.

Pendant la présentation, cinq élèves de Terminale, vêtus d'uniformes, témoignent de leur expérience. Ils ont fait le SNU en 2022 et vantent les mérites de ce programme. "Si je devais le décrire en quelques mots, je dirais cohésion de groupe, confiance en nous et en les autres, et l'autonomie car on part une dizaine de jours loin de chez nos parents. Ça fait grandir", déclare Noémie.

"J'ai envie d'essayer"

À la sortie, les élèves sont tous convaincus, notamment grâce à des vidéos d'exemples de missions diffusées dans l'amphithéâtre. "On nous a montré une fille qui a été dans l'armée. Ça avait l'air très intéressant, j'ai envie d'essayer", confie Sofia. À ses côtés, Simon avait une image "assez militaire" du SNU mais a changé d'avis et trouve maintenant cet engagement "plutôt bien".

Certains élèves sont mêmes déçus de ne pas pouvoir le faire car ils n'ont pas la nationalité française. "On y travaille", leur a promis Sarah El Haïry qui dit entendre souvent cette remarque.

Quant à le rendre obligatoire, la secrétaire d'Etat estime que c'est "l'une des hypothèses étudiée par le Président de la République" mais ne prend pas position. Emmanuel Macron devrait prendre la parole dans les prochaines semaines pour annoncer sa décision.