La secrétaire d'Etat Nathalie Elimas en Limousin pour renforcer l'éducation prioritaire en milieu rural

C'est dans l'académie de Limoges où les moyens n'augmentent pas et où il y a même des suppressions de postes comme par exemple en Corrèze que Nathalie Elimas est en visite ce jeudi pour présenter ses expérimentations en faveur de l'éducation prioritaire. Mais selon la secrétaire d'état en charge de l'éducation prioritaire le nombre de professeurs devant les élèves ne baisse pas, c'est le nombre d'élèves qui diminue de manière constante depuis plusieurs années.

Une nouvelle méthode expérimentée pour l'éducation prioritaire

Sur France bleu Limousin, Nathalie Elimas affirme ce jeudi matin qu'il n'est pas question de supprimer les R.E.P (les réseaux d'éducation prioritaire) mais qu'à la rentrée prochaine une expérimentation sera lancée dans trois académies / Lille, Nantes, Aix-Marseille. "En aucun cas nous ne touchons au zonage et à la carte des REP et REP + mais nous faisons entrer dans l'éducation prioritaire de nouveaux publics, de nouveaux élèves et de nouveaux territoires" explique la secrétaire d'Etat. C'est donc la méthode qui change avec des moyens qui seront alloués non plus à un établissement mais de manière progressive selon les besoins.

L'éducation prioritaire c'est aussi dans les territoires ruraux

Ce que tient à préciser aussi la secrétaire d'Etat c'est que l'éducation prioritaire ce n'est pas que pour les villes."Nous voulons plus d'égalité sociale et territoriale" précise t-elle. Un dispositif qui s'appelle les territoires éducatifs ruraux va aussi être mis en place. "Il vise à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs d'un territoire pour travailler à la réussite des élèves". Concernant enfin le dédoublement des classes de CP et de CE1, dans l'académie de Limoges 84 % des classes ont déjà franchi le pas c'est 10 % de plus que la moyenne nationale précise encore Nathalie Elimas.