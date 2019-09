La sécurité routière auprès des jeunes en Gironde

Bordeaux, France

42 morts et plus de 3 000 blessés dans les rues de Bordeaux en deux ans : ça suffit. La sécurité routière, c’est aussi notre affaire. Les parents bien sûr, les services publics, les encadrants, tout le monde est responsable d'un bon partage sur les routes. Depuis quelques années, les enfants sont sensibilisés en suivant des cours donnés par la Police municipale, à Bordeaux un circuit les attends au parc Bordelais, ce sont des élèves des Ecoles primaires de la ville. Dans les collèges, d'autres actions sont menés avec entre autres, la Fédération française des motards en colère. Toutes ces formations, et informations auprès des plus jeunes ont un résultat positif.

Emmanuelle Ricaud du service « relations aux usagers » de la police municipale de Bordeaux et responsable de la piste sécurité routière du parc bordelais, Gildas Sigwart le directeur de la brigade moto de la police municipale qui participe de très près aux opérations de sensibilisation, Patrick Belingard coordinateur adjoint de la FFMC fédération française des motards en colères et Eric Gamracyj de la Police municipale s'expriment sur leurs constats quotidiens.

Emmanuelle Ricaud Responsable de la piste sécurité routière du parc bordelais, Gildas Sigwart le directeur de la brigade moto de la police municipale, Patrick Belingard coordinateur adjoint de la FFMC, et Eric Gamracyj Copier

En pratique, le Conseil Municipal des enfants à Bordeaux, a travaillé sur le sujet et vous présente un fascicule pour vous prévenir des dangers de la route, et des pièges à éviter.