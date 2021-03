La semaine de la presse à l'école : comment les enfants s'informent-ils ?

Les élèves de CM2 âgés de 9 à 11 ans, de Laurence Ruas et Caroline Pascal de l'école Winston Churchill à Montpellier nous disent comment ils s'informent à l'occasion de la semaine de la Presse à l'école.

La télévision est le canal le plus utilisé, BFMTV, CNEWS et LCI la plupart du temps, des chaines regardées avec les parents, "ma mère regarde presque toute la soirée, et moi c'est quand j'ai rien à faire, comme je m'ennuie je reste devant la télé pour savoir ce qui se passe".

Quels contenus retiennent-ils ? "ça parle de ce qui se passe à Paris, des manifestations, voir si Macron parle ou pas, s'il annonce les écoles fermées ou pas, je m'informe presque tous les jours avec le journal de 20 heures pour savoir."

Des contenus qu'ils ne valident pas toujours, "il y a eu une fusillade et ils en ont parlé sur TF1. Je trouve que c'est trop, déjà le covid-19, le confinement, plus les masques, les attestations, le couvre-feu, plus Samuel Paty qui est mort, ça me fait un choc beaucoup."

Et qu'ils critiquent : "ça va nous rendre paranoïaques ! En fait, ils n'ont rien à nous dire et du coup, ils nous mettent la même chose à chaque fois."

Des enfants qui disent préférer la radio, même s'ils l'écoutent moins qu'ils regardent la télé, "l'avantage de la radio c'est que les personnes sont plus concentrées à écouter alors qu'avec la télé, on est plus concentré à regarder les images qui passent."

Les enfants s'informent aussi sur les réseaux sociaux, instagram, tik tok, facebook et youtube, "sur youtube je regarde les vidéos et sur facebook je regarde les tempêtes où il y a ma famille, en Guadeloupe". D'autres préfèrent twitter, discord, twitch et snapchat, "même si twitter c'est plutôt pour les adultes. Il y a beaucoup de ministres qui parlent, Emmanuel Macron, et ils traduisent Donald Trump. Du coup, je m'informe mais je n'écris pas de message."

"J'aime bien avoir les infos mais après j'ai un petit peu peur des attentats". Ils sont jeunes, entre 9 et 11 ans mais ils apprécient de regarder les infos, "c'est bien pour nous même si on est des enfants parce que c'est bien d'être au courant. Certains adultes ne veulent pas nous les montrer, ils disent que ce n'est pas de notre âge mais ça nous cultive". Tout dépend de l'information, "s'il y a des meurtres, je n'ai pas envie de savoir mais s'il y a une nouvelle playstation qui sort, là ça m'intéresse".