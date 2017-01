La semaine de la prévention à l'école en Moselle. Objectif : combattre la violence

Gianni Molin, délégué de la MAE, était l'invité de France Bleu Lorraine ce matin pour évoquer la semaine nationale de prévention de la violence, du 16 au 20 janvier. Pour la compagnie d'assurance, l'important est de combattre la violence, le harcèlement, ou les discriminations.

L'assureur MAE a choisi de relancer la semaine nationale de prévention de la violence à l'école. C'est la 3e édition, et chaque année, les professionnels de l'enseignements se rendent compte que ce genre de message de prévention a beaucoup d'écho. Pour Gianni Molin, délégué à la prévention au sein de la MAE, il convient d'abord de résumer. De quoi parle-t-on quand on parle de violence scolaire ?

Quelques chiffres

383.000 élèves sont victimes de harcèlement sévère, d'après l'Education Nationale. 20% des collégiens sont victimes de cyber-violence (insultes principalement). 5% des élèves doivent faire face au cyber-harcèlement et 5% au harcèlement tout cours (c'est-à-dire des violences physiques ou morales régulières). Aucun établissement n'est épargné, ni en milieu rural, ni dans les secteurs urbains réputés "difficiles". De quoi remettre en cause quelques clichés.

Y remédier ? Une réponse collective et nécessaire

Les problèmes sont pris en charge quand ils sont connus, voilà le credo de l'assureur, et il est du devoir de tous de faire le maximum pour écarter les comportements violents du milieu scolaire. C'est là que le message de prévention prend tout son sens : diffuser des vidéos parlant du quotidien des élèves, et susciter le débat. Pour que chacun prenne conscience de la situation de l'autre. La semaine du 16 au 20 janvier en Moselle, les actions de prévention de la MAE se concentreront sur deux établissement : à Audun-le-Tiche le 20 janvier et à Hombourg-Haut du 16 au 20.