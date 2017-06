La sénatrice PS de Marseille Samia Ghali demande au maire de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine

Samia Ghali, sénatrice-maire socialiste des 15è et 16è arrondissements de Marseille, demande à la mairie d'abandonner la réforme des rythmes scolaires dès septembre prochain. Et ce jeudi matin sur France Bleu Provence, elle a demandé à la mairie d'organiser l'aide aux devoirs après les cours.

France Bleu Provence : La mairie de Marseille a annoncé que la semaine de 4 jours reviendra finalement à la rentrée 2018 et non pas en septembre prochain. C'est trop tôt pour tout réorganiser dès la rentrée prochaine.Vous comprenez cette décision ?

Samia Ghali : Non, j'aurais préféré qu'on arrête la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée prochaine. J'ai toujours dit que cette loi aggrave les inégalités entre les populations. En effet, 60 % des écoliers marseillais ne participent pas aux activités périsoclaires. Certains sont gardés par leurs grands-parents ou par des nounous. Mais d'autres enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes en bas des immeubles des cités.

FBP : Vous demandez au maire Jean-Claude Gaudin d'organiser un conseil municipal extraordinaire pour lutter contre l'échec scolaire à Marseille. Qu'est-ce que vous proposez ?

SG : Je propose qu'après les cours, on laisse les écoles ouvertes une à deux heures pour de l'aide aux devoirs aux enfants en difficulté. Parce que les devoirs à la maison ont beau être officiellement interdits, on sait très bien qu'il y en a et que tous les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants.

FBP : Ca tombe bien : le ministre de l'Education Nationale annonce ce jeudi que les enseignants volontaires seront payés en heures supplémentaires pour aider les enfants après les cours.

SG : Et quand il n'y aura pas de profs volontaires ? C'est pour cela que la Ville de Marseille doit prévoir d'organiser ce service avec les moyens financiers nécessaires. Il ne faudra pas être pris au dépourvu comme c'est trop souvent le cas à la mairie de Marseille.