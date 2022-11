La situation au lycée Bourdelle de Montauban "bien meilleure qu'avant les vacances" assure Pap Ndiaye

Pap Ndiaye s'exprimait ce mardi sur BFMTV. Il a expliqué que lycée Bourdelle de Montauban faisait l'objet d'une "surveillance très attentive" après des atteintes à la laïcité concernant le port de tenues religieuses, qui ont conduit à la protection policière d'une enseignante.

Une vingtaine de jeunes filles ont quitté l'abaya à Bourdelle

Le ministre a rappelé que l'élève avait désormais quitté le lycée Bourdelle et que l'établissement, comme l'enseignante et l'élève, ont porté plainte. Dans ce lycée, le plus gros de l'académie de Toulouse (2.500 élèves), au début de l'année scolaire, 20 jeunes filles portaient cette tenue qui fait polémique dans plusieurs établissements de France. Il s'agit d'une abaya, une longue robe portée par-dessus les vêtements, qu'on retrouve dans les pays musulmans.

Il ne s'agit pas à proprement dit d'une tenue religieuse et son port n'est pas interdit à l'école.

"La situation est bien meilleure aujourd'hui au lycée Bourdelle qu'avant les vacances. Nous surveillons très attentivement les choses, de façon à ce que l'on revienne à la normale dans un lycée qui a connu de nombreux incidents liés à la laïcité ces derniers temps." - Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale

Pap Ndiaye explique que ces 20 adolescentes ont fait l'objet d'une procédure avant les vacances de la Toussaint. Des échanges ont eu lieu avec elles et leurs familles : "Seize d'entre elles ont accepté de retirer ce vêtement. il en restait quatre à la rentrée le 7 novembre. Trois ont fini par l'enlever, il ne restait plus que la jeune fille en question qui a quitté le lycée", a précisé le ministre.

Le ministère a recensé 720 signalements pour des atteintes à la laïcité en octobre en France, un chiffre plus que doublé par rapport à septembre, avec toujours une forte part des incidents liée au port de tenues religieuses.