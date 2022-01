"La situation est très dégradée" dans les écoles s'alarme le syndicat SNUIPP en Moselle

Les syndicats d'enseignants craignaient une rentrée chaotique, face à l'épidémie de Covid-19 et la déferlante du variant Omicron. Le bilan, une semaine après la reprise confirme ses inquiétudes à en croire Joëlle Noller. La secrétaire du SNUIPP-FSU (premier degré) en Moselle constate sur France Bleu Lorraine "des conditions très dégradées" face à la multiplication des cas de contamination et des cas contacts, tant chez les élèves que chez les professeurs. "Toutes les mesures vitales qui auraient permis la mise en place d'une école qui soit à la fois protectrice pour ses usagers et ses personnels n'ont pas été prises, malgré toutes les alertes depuis deux ans de pandémie."

Assouplissement du protocole

Les syndicats d'enseignants ont pu échanger jeudi lors d'une réunion avec le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer. La demande du SNUIPP de revenir à l'ancienne règle (fermeture de la classe lorsqu'un élève est contaminé), il n'a annoncé qu'une modification du protocole sanitaire actuellement en vigueur. Selon ce protocole, si un élève de la classe est négatif un jour, puis positif à J+2 ou J+4, il ne sera pas nécessaire de redémarrer un cycle de dépistage de trois tests pour les autres élèves. Le parcours de dépistage des élèves restera valable pendant sept jours.

Une situation et des règles "extrêmement complexes et très difficiles à gérer" tant pour les parents que pour les personnels déplore Joëlle Noller qui pointe également le manque de professeurs remplaçants, "on a besoin, et on l'avait déjà demandé, que les personnels nommés sur les listes complémentaires soient recrutés." L'enseignante salue toutefois la distribution annoncée de 55 millions de masques chirurgicaux pour les personnels des écoles et des établissements scolaires, mais réclame que ces masques "arrivent rapidement."

Jeudi, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué que 9.202 classes étaient fermées en France en raison de l'épidémie. Il s'agit du plus haut niveau depuis le printemps 2021. En début de semaine, le directeur académique des services de l'Education Nationale en Moselle indiquait que 90 classes étaient fermées dans le département.