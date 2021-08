La situation se dégrade dénonce le SNES-FSU de Normandie

Les enseignants retrouveront ce mercredi leurs écoles avant la rentrée des élèves jeudi. Cette nouvelle rentrée scolaire 2021 se fera avec des règles sanitaires contraignantes. Le protocole prévoit notamment la fermeture des classes, dans le primaire, dès la détection d'un cas positif. Dans le secondaire, seuls les enfants non vaccinés devront rester chez eux. Des règles que dénoncent les syndicats d'enseignants à l'image de Claire-Marie Feret, co-secrétaire académique du SNES-FSU en Normandie invitée ce mardi sur France Bleu Normandie: "D'année en année, en réalité, la situation se dégrade et cette année, la colère des collègues est quand même vraiment très forte. Le terme que le ministre de l'éducation emploie, ce n'est pas protéger, c'est évincer les élèves qui ne seront pas vaccinés, ce qui crée quand même de grosses disparités. S'il voulait les protéger, il aurait fallu depuis déjà 18 mois installer, par exemple, des capteurs de CO2. Permettre à toutes les classes d'être ventilées. Faire des campagnes de tests massifs aussi pour isoler les élèves malades".

Il y a d'abord beaucoup de satisfaction à retrouver le chemin de la classe. Un peu d'appréhension aussi. Claire-Marie Feret

Le problème se pose pour les collégiens âgés de moins de 12 ans et qui ne peuvent pas être vaccinés contre le Covid. Selon Claire-Marie Feret "pour les élèves de 6ème on imagine que c'est la règle du primaire qui s'appliquera et que c'est donc un cas positif qui risque d'entraîner la fermeture de la classe".

"La place d'un enfant, elle est à l'école et nous, on a toujours demandé justement des cadrages et des protocoles qui garantissent la santé de tous pour permettre aux élèves et aux profs de rester à l'école mais pas à n'importe quel prix. Et pas pour y faire n'importe quoi" conclue Claire-Marie Feret.