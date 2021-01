La Souterraine : des élèves de CM2 apprennent en navigant virtuellement sur les océans

Depuis le départ du Vendée Globe, début novembre, tous les matins les 17 élèves de la classe de CM2 B de l'école Tristan L'Hermite à la Souterraine embarquent sur leur bateau et parcourent les océans de la planète. Ils ont d'ailleurs pratiquement bouclé leur tour du monde virtuel puisque aujourd'hui, ils approchent les îles Canaries, bien loin devant les véritables concurrents du Vendée Globe. Il faut dire que nos petits Sostraniens eux n'ont pas à subir les aléas de la course et autres avaries puisque leur navigation est virtuelle, sur le jeu en ligne Virtual Regatta. Mais sous la houlette de leur capitaine, entendez leur professeur des écoles (Vincent Filloux, initiateur de ce projet pédagogique, ou son remplaçant Etienne Chastang), l'apprentissage à bord est bien concret.

Apprendre en s'amusant

Ces élèves de 9 - 10 ans d'une école "rurale et continentale" se sont pris de passion pour les joies de la navigation, le milieu marin, le choix des voiles. "Tu as beaucoup de voiles, 10 ou 12 : le spi, le génois léger ou le code 0 qui quand il y a du petit temps, c'est-à-dire 10 noeuds, te permet d'aller jusqu'à 12 ou 13 noeuds. En fait, plus la voile est grosse et plus il y a de vent et plus tu vas aller vite" se plaît à expliquer Baptiste 10 ans. Et mine de rien, ce sont des notions de physique, météorologie, climatologie qu'abordent ces matelots en herbe.

Au fil de la navigation, naturellement les cours de géographie s'imposent également. Lucas, 9 ans, a ainsi découvert l'existence des îles Amsterdam et sait désormais "que les îles Canaries se trouvent près de l'Espagne. Et puis il y a un 7ème continent qui est en train de se former. Il est fait de micro-particules de plastique. Plus de 80 000 tonnes de déchets plastiques qui ont formé une sorte de continent" explique-t-il, sensibilisé à la protection de l'environnement et conscient "qu'il faut utiliser des sacs recyclables". Et voilà comment une participation à Virtual Regatta sert de support à un cours d'éducation morale et civique.

L'esprit d'équipe

Matin et soir, les élèves font ainsi un tour virtuel en mer pour décider du cap à donner à leur bateau (l'occasion aussi d'une leçon de mathématiques avec les conversions des noeuds en km/h). Des décisions toujours prises collectivement, avec cet esprit qui soude un équipage. Un vrai plus note Etienne Chastang pour qui "ce projet est aussi intéressant parce qu'il permet de véhiculer toutes les notions et valeurs inculquées par le sport, c'est-à-dire l'engagement, le soutien entre les élèves. Cette année avec la pandémie de la Covid-19 , les rencontres sportives sont rares donc par l'intermédiaire de ce Vendée Globe virtuel on peut se confronter à d'autres écoles, d'autres élèves et aller dans un classement même si ce n'est pas le but ultime mais ça relève un petit sentiment de compétition et d'interaction entre les autres élèves".

La formule est gagnante. Un peu plus d'un million de personnes sont inscrites à Virtual Regatta. Les écoliers de La Souterraine se classent pour l'instant 31 537èmes. Et plusieurs d'entre eux se sont tellement pris au jeu qu'ils ont aussi créé leur propre bateau virtuel.