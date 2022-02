La Souterraine : les cours reprendront ce vendredi matin à la cité scolaire Raymond Loewy

Après quatre jours de mobilisation, les enseignants de la cité scolaire Raymond Loewy de La Souterraine ont voté à la quasi-unanimité la reprise des cours ce vendredi 4 février. Il ont obtenu des avancées et notamment la venue de la rectrice samedi matin lors des journées portes ouvertes.

La grève est sur le point de se terminer à la cité scolaire de La Souterraine. Les enseignants se sont réunis en AG ce jeudi 3 février. Ils ont voté à la quasi-unanimité la reprise des cours vendredi 4 février dès 8h. Ils estiment avoir obtenu des avancées concernant leurs revendications.

Depuis lundi 31 janvier, l'établissement était en effet à l'arrêt. Les professeurs dénonçaient notamment un manque criant de personnel. Suite à cette mobilisation, la rectrice a annoncé sa venue sur place samedi matin. Elle s'est aussi engagée par écrit à recruter du personnel.

Les journées portes en ligne de mire

Ce vendredi 4 février tous les élèves sont attendus sur place. Les collégiens reprendront leurs cours normalement. Pour les lycéens et les étudiants du pôle arts appliqués une partie des cours sera sans doute consacrée à la préparation des journées portes ouvertes.

Les étudiants du pôle arts appliqués de la cité scolaire préparent déjà les portes ouvertes. © Radio France - Bertrand Courtaud

L'établissement ouvrira ses portes de 14h à 17h30 ce vendredi 4 février et de 9h à 17h30 ce samedi 5 février. Les enseignants et étudiants accueilleront les visiteurs et présenteront les diverses formations proposées dans l'établissement.