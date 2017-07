La taux de réussite au bac en légère baisse dans l'académie de Rennes

L'académie de Rennes vient de publier les résultats du Bac 2017. Cette année, tous bacs confondus, le taux de réussite est de 92.6% soit 0.1 point de moins qu'en 2016.

Les résultats définitifs du Bac 2017 sont tombés pour l'académie de Rennes. Cette année, le taux de réussite est presque identique à celui de l'an dernier avec 92.6% de reçus, c'est 0.1 point de moins que l'année dernière. Dans le détail, les résultats sont un peu moins bons pour le bac général (94.2%) et pour le bac professionnel (87.4%). C'est mieux en revanche pour le bac technologique avec un taux de réussite à presque 95%.

Plus de réussite dans le Morbihan

On peut faire un classement également par département breton. Les candidats, toutes filières confondues, ont mieux réussi leur bac dans le Morbihan. Ensuite c'est dans le Finistère, puis l'Ille-et-Vilaine et enfin dans les Côtes d'Armor. Dans le détail aussi, ce sont les terminales des sections scientifiques qui ont le mieux réussis leur bac général avec près de 96% de diplômés en 2017. Un bac général où 2406 candidats ont obtenu la mention "très bien", c'est-à-dire qu'ils ont eu plus de 16 de moyenne!

Mais certains ont fait beaucoup mieux obtenant leur bac avec plus de 20 de moyenne: 20,88 par exemple pour une candidate en section ES du lycée Laënnec de Pont l'Abbé dans le Finistère ou encore 20,73 pour une candidate en S au lycée de Cession Sévigné.

Taux de réussite par département et par filière - Académie de Rennes

Autre résultat communiqué par l'académie de Rennes, celui du brevet des collèges: 92.2% des candidats l'ont obtenu en Bretagne cette année, soit 0.6 point de plus qu'en 2016. Il y avait 41 577 candidats en 2017 en Bretagne.