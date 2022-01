La Toulouse School of Economics veut créer sa propre université, le projet fait débat

La Toulouse School of Economics a été crée en 2006. En 2023, sa direction envisage de créer une nouvelle université, fusionnant avec Paul Sabatier et SupAero.

Coup de tonnerre dans le monde de l'enseignement et de la recherche toulousain. Depuis plusieurs mois, l'ensemble des universités et écoles de Toulouse cherchaient à se regrouper dans une nouvelle entité. Mais la Toulouse School of Economics claque la porte de ce projet , et annonce vouloir créer une nouvelle université d'ici 2023 : "La Toulouse Tech University" pour faire face "au déclassement annoncé" de Toulouse dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Ce sont deux visions de la recherche, de l'enseignement mais aussi de l'excellence dont il s'agit. Il y a d'abord cette idée de l'Université de Toulouse : un vaste projet, de longue date - au moins 2015 - regroupant toutes les universités et écoles toulousaines. Le but est de mieux collaborer, pour plus de transversalité et d'obtenir ensemble un label d'excellence - que Toulouse perdu en 2016.

Le projet est soutenu par la métropole et la région et il devait se concrétiser.. dans 3 semaines par une candidature à un plan d'investissement national et par une obtention espérée du label "Grande Université de Recherche".

C'était bien embarqué puisque tout le monde avait voté pour le projet de candidature l'été dernier. Mais voilà que patatras : juste avant l'échéance, la TSE fait donc bande à part en emmenant avec l'Université Toulouse III - Paul Sabatier et l'ISAE-SupAéro dans cette nouvelle aventure, la "Toulouse Tech University".

Une vision trop élitiste de la recherche toulousaine ?

Le but : rien de moins que le Top 100 des meilleures universités mondiales et pour y parvenir, il faut une fusion totale des trois établissements partants. Exit donc, les dizaines d'autres qui veulent garder leur indépendance.

Chez ces universitaires, cette "Toulouse Tech University" choque. Le président de l'Université fédérale Toulouse Midi Pyrénées, qui regroupe les 31 établissements d'enseignement supérieur et de recherche toulousain, y voit deux visions de l'excellence.

Philippe Raimbault a signé un communiqué de presse sur le sujet, avec les présidents de l'Université Toulouse Capitole, de l'Université Toulouse Jean Jaurès, de Toulouse INP et le directeur de l'INSA Toulouse.

Ils ne désespèrent pas de réunir de nouveaux tous les établissements toulousains à la table des négociations. Il assure à France Bleu Occitanie que des discussions sont prévues avec la TSE à la fin de la semaine pour tenter de trouver un terrain d'entente.

Un espoir partagé par Nadia Pellefigue, l'élue en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur à la région. "Je suis surprise parce que qu'il y a un travail de long mois qui aboutit aujourd'hui sur un projet scientifique commun, co-construit et j'espère que d'ici quelques heures voire même quelques jours, on revienne à cet esprit du collectif".

Pour l'élue, qui s'est beaucoup investie dans le projet de l'Université de Toulouse, "la réponse doit être transversale et pluridisciplinaire, c'est une force pour Toulouse d'avoir des domaines d'excellence dans beaucoup de domaines : que ce soit technologique, scientifique ou même social". Une allusion sans doute à la vision qualifiée en coulisses de "très élitiste" et "restrictive" de la TSE,cantonnée aux sciences dites "dures" et à l'économie. Ce que réfute l'école, expliquant qu'elle n'est autre qu'un centre de recherche interdisciplinaire.

Une "Toulouse Tech University" plaidée au gouvernement

Pour ses détracteurs, ce projet leur paraît, de plus, difficilement faisable puisque pour y arriver, la TSE devrait sortir du giron de l'Université Toulouse 1 - Capitole à laquelle elle est aujourd'hui rattachée. Difficile d'imaginer que la direction de la faculté donne son accord pour s'en séparer, surtout quand on sait que la TSE accueille, pour ne citer que lui, Jean Tirole.

Le lauréat du Prix Nobel d'Economie en 2014 qui aurait d'ailleurs évoqué ce projet de "Toulouse Tech University" avec... Emmanuel Macron. Avec les autres parties prenantes du projet, ils ont en tous cas été entendus au Ministère de l'Enseignement Supérieur en 2014.