La Tour-du-Pin, ville départ de la 16e étape du Tour de France : pas d'école le 15 septembre

Les services de l'Education nationale ont donné leur accord la semaine dernière : les trois écoles publiques (quelque 750 écoliers) ainsi que l'école privée de La Tour-du-Pin n'accueilleront pas les enfants le mardi 15 septembre. C'est en effet ce jour-là que sera donné depuis le départ de la 16e étape du Tour de France cycliste, une étape entre La Tour-du-Pin, ville départ donc, et celle de Villard-de-Lans.

Pour éviter les soucis d'accès aux écoles et profiter des festivités

"Le monde éducatif a été consulté fin juin et il y avait unanimité pour qu'il n'y ait pas classe ce jour-là. La directrice académique des services de l'Education nationale a donné son accord la semaine passée", indique Vincent Durand. L'adjoint en charge de la vie scolaire précise que cette demande a été faite en raison "des difficulté que les familles ou les enseignants vont rencontrer pour accéder aux écoles : difficultés de stationnement, de circulation, notamment en centre-ville."

Par ailleurs, toujours pour éviter des soucis de circulation, ce 15 septembre, le marché hebdomadaire du mardi sera annulé.

Alors que le passage du Tour aurait pu être une jolie sortie scolaire "au regard du contexte sanitaire actuel, cela aurait difficile, très difficile" souligne Vincent Durand. Et de poursuivre : "il nous semblait intéressant de permettre aux familles qui seront présentes de pouvoir assister à cet événement majeur qu'est le Tour de France et qui passe à La Tour-du-Pin, ce qui est quand même exceptionnel."

Un accueil gratuit sera proposé ce jour-là

Reste que les familles ont déjà été très mobilisées ces derniers mois en raison du coronavirus avec le confinement, l'école à la maison...et qu'il n'est pas toujours simple de se voir accorder une nouvelle journée de repos. C'est pour éviter que des familles soient pénalisées que la commune met en en place un service d'accueil de 7h30 à 18h.

"Nous avons voulu que ce service soit gratuit. Pour des raisons d'organisation, il faudra s'inscrire et fournir un pique-nique pour le repas du midi", souligne Vincent Durand. Les parents des 3 écoles publiques recevront prochainement un courrier avec les modalités. Quant à cette journée "annulée", elle sera rattrapée le lendemain, le mercredi. La garderie péri-scolaire comme la cantine fonctionneront alors comme un jour classique.

Et dans le second degré ?

D'après l'adjoint en charge de la vie scolaire, le collège privé ainsi que le lycée horticole n'accueilleront pas non plus d'élèves ce 15 septembre. Aux collèges des Dauphins et Le Calloud, on précise que les établissements seront ouverts. Au lycée Cartan, on est en attente de la réponse des services de l'Education Nationale.

Le tracé de la 16e étape du Tour de France