La Traversée de la Drôme à Vélo, "une parenthèse de liberté" pour 500 élèves drômois

Avec leurs petits nez rougis par le soleil et leurs mollets en acier, les enfants ressemblent à des cyclistes aguerris. Depuis lundi 31 mai, chaque matin, ils enfilent leur gilet jaune et rangent leur masque dans leur sac pour partir à la découverte des routes de la Drôme. Cette traversée du département à vélo est une étape clé de la scolarité des CM2 de l'école La Marelle, à Crozes-Hermitage. La "TDV", ils en entendent parler depuis qu'ils sont petits et s'y préparent avec assiduité. Depuis janvier, les élèves ont parcouru 350 kilomètres pour s'entraîner.

"Le vélo, c'est la liberté"

L'attente du grand départ devenait insoutenable, surtout après cette année de scolarité perturbée par la crise sanitaire. "Le vélo, c'est la liberté, on peut en faire sans masque parce qu'on respecte les distances, raconte Lila, casque vissé sur la tête. On prend l'air pendant une semaine alors que normalement, à l'école, on reste assis à notre bureau avec ce masque qui nous étouffe un peu". Les enfants savourent les moments de convivialité, devenus moins fréquents à cause de la pandémie. "On apprend à mieux se connaître les uns les autres, à s'entraider quand quelqu'un tombe ou déraille. La TDV ça m'a rapproché de certains copains et de certaines copines", explique Eliott.

La Traversée de la Drôme à Vélo existe depuis 28 ans. © Radio France - Claire Leys

200 kilomètres en une semaine

D'habitude, les enfants partent loin des parents pendant une semaine et dorment au camping ou dans des salles communales aux quatre coins de la Drôme. Cette année, pas de réelle traversée mais des étapes avec un retour à l'école chaque soir. "On s'est adapté aux contraintes sanitaires et finalement cela nous permet de découvrir d'autres paysages autour de l'école, de réinventer le parcours", positive Jan Bybing, instituteur à l'école La Marelle et président départemental de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. "Ils avaient besoin de cette parenthèse de liberté, et nous aussi", complète-t-il.