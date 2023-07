Piscine temporaire à La Trinité : "ne m'appelez pas piscine, mais bassin d'apprentissage de natation"

N'y voyez pas une piscine avec plage, serviettes et enfants faisant des bombes, mais un bassin pour apprendre à nager. La commune de La Trinité, qui n'a aucune piscine, a sauté sur l'occasion ; celle de la Fédération française de natation de financer un bassin hors-sol de 14 mètres par 7 et profond d'1,40 m pour quelques mois. L'eau est filtrée, chauffée pour les normes scolaires, et des employés de la commune, spécialisés, surveillent et font travailler les enfants.

ⓘ Publicité

Ce bassin a été installé sur un parking du palais des sports. Il a accueilli des scolaires en juin, ce sera des centres aérés et des familles cet été, et enfin des collégiens en septembre. À chaque fois, l'idée est de donner les bases pour éviter au moins les accidents. "Les noyades sont la première cause d'accidents mortels du quotidien chez les moins de 25 ans, explique Ladislas Polski, le maire de La Trinité. C'est donc une question de santé publique. Offrir aux Trinitaires un équipement qui leur permet de familiariser les enfants à l'eau." La petite Roxane, 5 ans, venue avec sa classe a parfaitement intégré cette vision : "C'est la première fois. J'apprends à aller sous l'eau sans les brassards pour faire le requin !"

"Il n'y a pas de projet de piscine sur la commune"

En revanche, pas question de pérenniser ce bassin en construisant une piscine en dur. "Ce n'est pas un projet. Cela coûte trop cher, avoue le maire. Pour l'instant, celle-ci est parfaite et on en profite." Tout cet été, ce sont les centres aérés et les habitants de la commune qui pourront en profiter en s'inscrivant pour des cours de natation donnés régulièrement par des agents de la commune.