La vaccination sera possible dans 75 collèges et lycées de Dordogne

Les collégiens et les lycéens de Dordogne pourront se faire vacciner dans leurs établissements contre le coronavirus. Les 75 collèges et lycées, publics et privés, vont accueillir des centres de vaccination à partir du 9 septembre prochain et jusqu'au 4 octobre annonce le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat.

Le ministre de l'Education avait annoncé il y a quelques jours que les élèves du secondaire et leurs professeurs pourraient se faire vacciner à côté ou au sein de leurs établissements. Les pompiers de la Dordogne vont gérer une vingtaine de centre, principalement dans les collèges.

La vaccination des élèves est un enjeu important de cette rentrée, car le protocole sanitaire défini fin juillet prévoit que seuls les collégiens (à partir de la 5ème) et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance, si un cas de Covid est détecté dans leur classe. Les classes de 6ème et en écoles primaires fermeront, elles, dès le premier cas positif puisque les élèves sont trop jeunes pour être vaccinées.